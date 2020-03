Kfz-Gewerbe in Niedersachsen befürchtet Verzerrung der Preise

Hannover

Das niedersächsische Kfz-Gewerbe blickt mit Sorge auf die Kaufprämien für Elektrofahrzeuge. Boni von 6000 Euro für neue Pkw und bis zu 5000 Euro für junge gebrauchte Modelle könnten das Preisgefüge durcheinanderbringen, sagte der Präsident des Landesverbandes, Karl-Heinz Bley, am Dienstag in Hannover. „Das hat mit einem funktionierenden Markt nichts mehr zu tun – da wird der Markt gekauft.“

Die Hersteller haben ein hohes Interesse daran, in den nächsten Monaten möglichst viele E-Autos zu verkaufen, weil von diesem Jahr an die strengeren EU-Grenzwerte für Kohlendioxidemissionen greifen: Liegt der Ausstoß der Flotte eines Autobauers über 95 Gramm pro Kilometer, drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Um dies zu vermeiden, seien VW, BMW & Co. gezwungen, so viele CO2-arme Fahrzeuge wie möglich zuzulassen, sagte Verbandssprecher Joachim Czychy. „Wohlgemerkt: Die Zulassung zählt. Danach sind diese Zulassungen Gebrauchtwagen.“

Rekordumsatz von 26,8 Milliarden Euro

Bereits im vergangenen Jahr haben die Hersteller das Instrument der Tageszulassungen nach dem Geschmack des Kfz-Gewerbes zu häufig genutzt. Trotz der damit verbundenen Rabatte konnte die Branche in Niedersachsen einen Rekordumsatz von 26,8 Milliarden Euro verzeichnen – ein Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zu 2018. Der Anteil des Kfz-Gewerbes belief sich auf knapp 20 Milliarden Euro, das bedeutete einen Zuwachs von 5,5 Prozent. Die übrigen Erlöse verteilen sich auf den Direktverkauf durch die Hersteller und den privaten Gebrauchtwagenhandel.

Zwei Drittel der Neuwagen gehen an Gewerbekunden

Zwei Drittel der Neuwagen gingen im vergangenen Jahr an gewerbliche Abnehmer, mit einem Drittel liegt der Anteil privater Käufer in Niedersachsen um 4 Prozentpunkte unter dem Bundesdurchschnitt. Die Kunden waren bereit, mehr Geld auszugeben: Der Durchschnittspreis stieg von 31.270 auf 33.990 Euro. Verantwortlich dafür sei in erster Linie der ungebrochene Trend zu den generell teureren SUV-Modellen, hieß es – jede fünfte Neuanschaffung ist inzwischen ein Geländewagen für die Stadt. Aber auch die Wünsche nach Extras wie etwa Fahrer-Assistenz-Systemen hätten zugenommen.

Hersteller wollen E-Autos in den Markt drücken

Während die Neugier der Kunden auf Elektroautos spürbar wächst, wenden sich die Käufer aber auch wieder vermehrt dem Diesel zu: Rund 137.000 Selbstzünder seien 2019 neu zugelassen worden – ein Plus von rund 18 Prozent, sagte Czychy. Auch gebrauchte Diesel seien zunehmend gefragt. Gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen mache sich diese sparsame Antriebsart bezahlt. Diesel-Fahrer legen im Durchschnitt 19.700 Kilometer im Jahr zurück – im Vergleich zu 14.600 Kilometer über alle Motorenarten verteilt.

Für das laufende Jahr zeigt sich das Kfz-Gewerbe verhalten optimistisch. Man hoffe trotz der aktuellen Unsicherheit über die Entwicklung der Konjunktur erneut 350.000 Neuwagen und an die 800.000 Gebrauchte verkaufen zu können, sagte Bley. Im Januar lagen die Aufträge um 17 Prozent unter denen aus den ersten Wochen des Vorjahres. Für Skepsis sorge auch die Vorgabe der Hersteller, möglichst viele Elektroautos abzusetzen. „Nicht wenige Betriebe fragen sich, wie sie beim Vertrieb die ihnen aufgezwungenen und zum Teil völlig überzogenen E-Fahrzeug-Quoten erfüllen sollen“, sagte Bley.

