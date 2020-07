Onlineplattform statt Hausbank: Baufinanzierung läuft zunehmend über das Internet

Hannover

Hausbauer und Immobilienkäufer finden ihre Kreditgeber zunehmend über das Internet. Der Marktanteil von Finanzierungsportalen ist in den vergangenen Jahren markant gestiegen. 2025 könnte fast jeder zweite Baukredit in Deutschland über eine Vertriebsplattform vermittelt werden, sagt die auf Finanzdienstleister spezialisierte Managementberatung Investors Marketing voraus. „Längst ist nicht mehr die Hausbank erste Anlaufstelle in Sachen Baufinanzierung, sondern eine Suchmaschine“, heißt es in einer aktuellen Studie.

Von der Nachfrage profitieren vor allem zwei Anbieter: die ING-Tochter Interhyp und die Berliner Plattform Hypoport mit mehreren Portalen und Marken – darunter die Firma Dr. Klein, die sich direkt an Privatkunden richtet. Dieses Duo hat im ersten Quartal 2020 seinen Marktanteil am Neugeschäft auf zusammen rund 35 Prozent gesteigert.

Anzeige

Die Portale vergeben die Baukredite nicht selbst, sondern vermitteln ihre Kunden an Banken und Sparkassen und kassieren dafür eine Provision. Für Hausbauer und Immobilienkäufer sind die Dienstleister interessant, weil sie bundesweit Konditionen vergleichen und die günstigsten Zinssätze herausfiltern.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Sparkassen und Volksbanken kooperieren

Als die Interhyp 1999 an den Markt ging, wurde sie von Banken und Sparkassen zunächst als unliebsamer Konkurrent betrachtet, weil durch das neue Angebot die Margen unter Druck gerieten. Über die Jahre hat sich das Verhältnis jedoch gewandelt – inzwischen werden die Portale mehr als Partner denn als Wettbewerber gesehen. „Wir arbeiten gut und erfolgreich mit den Vermittlern zusammen“, sagt der Vorstandschef der Sparkasse Hannover, Volker Alt. „Auf diese Weise gewinnen wir zusätzliche Neukunden für unser Haus.“ Dass ein „signifikanter“ Anteil des Baufinanzierungsgeschäfts über die Portale zustande komme, sei auch ein Beleg dafür, dass das Geldinstitut mit dem eigenen Angebot den Vergleich mit anderen nicht zu scheuen müsse.

Entsprechend eingespielt ist die Kooperation inzwischen: Die Interhyp arbeitet mit rund 400 Sparkassen und Genossenschaftsbanken zusammen, bei Hypoport sind es mehr als 620 Institute. Die Berliner bieten zudem ein Modell an, das auf die Bedürfnisse des „roten“ und „blauen“ Lagers zugeschnitten ist: Über die Vergleichsplattform Finmas können Sparkassen für ihre Kunden innerhalb des eigenen Verbundes nach günstigen Angeboten suchen – für Volks- und Raiffeisenbanken erfüllt diese Aufgabe Genopace. Gelingt eine „interne“ Vermittlung, bleiben die Kunden sozusagen in der Familie. Die Bank, die am Ende das Geschäft bekommt, muss sowohl der Plattform als auch dem vermittelnden Partnerinstitut eine Provision zahlen.

Hannoversche Volksbank setzt auf Beratung

Auch die Hannoversche Volksbank nutzt Baufinanzierungsplattformen – meist aber erst, wenn es um die Anschlussfinanzierungen geht. „Insbesondere beim Bau oder Kauf einer Immobilie setzen wir auf persönlichen Beratung“, sagt Vorstandssprecher Jürgen Wache. Hier seien individuelle Lösungen gefragt. Die niedrigen Zinsen ließen kaum Margen zu. Darum gelte es, beide Vertriebswege individuell zu kalkulieren: Bei der Vermittlung über Plattformen fielen Provisionen an, bei der Beratung in der Filiale Kosten für das Personal und die Räumlichkeiten.

Lesen Sie auch

Sparkasse Hannover: „Wir müssen uns an Apple oder Google orientieren“

Von Jens Heitmann