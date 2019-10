Deutsche Ermittler sollen in Zukunft schneller an die Daten von Onlinehetzern kommen. Facebook sicherte den Behörden laut Zeitungsbericht eine stärkere Kooperation zu. Bisher zogen sich Anfrage oft über Monate.

Facebook-Schriftzug spiegelt sich in den Augen einer besorgt blickenden Frau Facebook logo is reflected in the eyes of a worried-looking woman Quelle: imago images/Ralph Peters