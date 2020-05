Stromkunden drohen höhere Kosten

Hannover

Die Verbraucher in Deutschland müssen im nächsten Jahr voraussichtlich mehr Geld für die Ökostromförderung zahlen. Nach Berechnungen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie ( IG BCE) könnten die Subventionen für erneuerbare Energien auf deutlich mehr als 8 Cent je Kilowattstunde steigen – und damit „auf bislang ungekannte Höhen“. Dies würde einen Durchschnittshaushalt fast 50 Euro im Jahr mehr kosten, erklärte die Gewerkschaft. Derzeit beträgt die sogenannte EEG-Umlage knapp 6,8 Cent je Kilowattstunde. „Die Corona-Krise legt die problematische Systematik des EEG-Gesetzes schonungslos offen“, sagte der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis.

Der Grund für den sich abzeichnenden Anstieg ist die Mechanik der Ökostromumlage: Die Betreiber von Windkraft-, Solar – oder Biomasseanlagen, die Strom in das Netz der öffentlichen Versorgung einspeisen, erhalten dafür eine festgelegte Vergütung. Fallen jedoch die Preise an den Strombörsen, wird die Differenz durch die von allen Verbrauchern zu zahlende EEG-Umlage ausgeglichen.

Anzeige

Die Strompreise sind zuletzt deutlich gesunken, weil im Zuge der Corona-Krise die Nachfrage der Industrie nach Energie eingebrochen ist. Gleichzeitig nimmt die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien stark zu. Der sonnige April etwa hat nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) zu einem Anstieg der Produktion von Solarstrom von 5,6 auf 6,9 Milliarden Kilowattstunden geführt. Seit Jahresbeginn hätten Fotovoltaikanlagen 17 Prozent mehr Strom erzeugt als in den ersten vier Monaten 2019.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

EEG-Budget bald aufgebraucht?

Nach Einschätzung des Analysehauses Enplify dürfte der Stromverbrauch wegen der Konjunkturschwäche in diesem Jahr zwischen 5 und 20 Prozent zurückgehen. Der durchschnittliche Börsenstrompreis werde um bis zu 30 Prozent unterhalb der Kalkulationen der Übertragungsnetzbetreiber liegen, heißt es in einer aktuellen Studie. Das für das Gesamtjahr 2020 geplante EEG-Budget von 24,2 Milliarden Euro dürfte deshalb bereits im Herbst aufgebraucht sein, meinen die Energiemarktexperten der IG BCE. Rund 2 Milliarden Euro müssten dann durch Kredite zwischenfinanziert werden – dies werde die EEG-Umlage 2021 zusätzlich in die Höhe treiben.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll die EEG-Umlage zu Beginn nächsten Jahres eigentlich um knapp 2 Cent je Kilowattstunde verringert werden. Finanziert werden soll diese Entlastung durch die Einführung eines neue CO2-Preises, die von 2021 an erhoben wird. Im ersten Jahr wird jede Tonne Kohlendioxid, die im Verkehr oder beim Heizen ausgestoßen wird, mit 25 Euro belastet. Dieser Betrag soll bis 2025 auf 55 Euro je Tonne Kohlendioxid zulegen – und parallel die EEG-Umlage entsprechend sinken lassen.

Der Staat soll zahlen

Diese Rechnung dürfte jetzt aber nicht mehr aufgehen, heißt es auch bei der Denkfabrik Agora Energiewende. Die geplante Entlastung der Stromkunden drohe zu verpuffen. Die Verbraucher müssten jetzt darauf hoffen, dass die Energieversorger den Rückgang des Börsenstrompreises an ihre Kunden weitergeben, sagte Branchenexperte Thorsten Lenck. „Dann würde der Anstieg des Strompreises insgesamt etwas gedämpft.“

Die IG BCE fordert, dass die EEG-Umlage künftig komplett über den Bundeshaushalt finanziert wird. „Stromverbrauch wird immer mehr auch zum sozialen Faktor – Starke und Schwächere werden hier gleich belastet“, sagte Vassiliadis. „Das muss insbesondere in einer Zeit der wirtschaftlichen Krise mit Massenkurzarbeit und Jobverlusten schnell ein Ende haben.“ Damit liegt die Gewerkschaft nahe bei den Grünen: Die Partei möchte, dass die EEG-Umlage von Juli dieses Jahres an um 5 Cent je Kilowattstunde reduziert wird – ebenfalls zulasten des Fiskus.

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann