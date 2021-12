Hannover

Büroarbeit hat sich in der Corona-Krise weitgehend in das Homeoffice verlagert – jetzt treffen immer mehr Unternehmen mit den Belegschaftsvertretern Vereinbarungen, wie es nach der Pandemie weitergeht. Diese sehen mehr Flexibilität vor: Beschäftigte können künftig häufiger zu Hause oder unterwegs arbeiten. Allerdings gibt es dafür Grenzen – denn Führungskräfte befürchten, dass die Zusammenarbeit irgendwann nicht mehr reibungslos funktioniert, wenn zu viele Beschäftigte nicht mehr im Büro tätig sind.

In dieser Woche hat die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) mit ihrem Gesamtpersonalrat eine Betriebsvereinbarung zum mobilen Arbeiten geschlossen. Sie definiert für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Obergrenze: Maximal 80 Prozent der jeweiligen Arbeitszeit dürfen die Beschäftigten außerhalb des Büros verbringen – entweder im Homeoffice oder unterwegs.

Zugleich legt die Nord/LB-Vereinbarung aber auch eine Zielgröße für die Präsenz fest. Demnach sollen durchschnittlich 50 Prozent Büroarbeitszeit in der Bank angestrebt werden. Im Einzelnen sollen die Führungskräfte mit den Beschäftigten abstimmen, wie viel Heimarbeit und wie viel Büroanwesenheit sinnvoll und nötig sind. Bank und Gesamtpersonalrat seien sich „darüber einig, dass persönliche Begegnungen wichtig für die Unternehmenskultur sind“, sagt Nord/LB-Sprecher Thomas Klodt. Um das mobile Arbeiten zu ermöglichen, stellt das Geldhaus den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Wunsch ein iPhone und ein Notebook zur Verfügung.

Mobiles Arbeiten: Keine Obergrenze bei der Tui

Der hannoversche Reisekonzern Tui geht noch weiter. Im Juni hat man dort eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die keine Obergrenzen für das Homeoffice festlegt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihren Arbeitsort frei wählen können. Die rund 4000 Beschäftigten am Standort Hannover sowie Kollegen an anderen Standorten dürfen sogar bis zu 30 Tage im Jahr vom Ausland aus arbeiten. In der Vereinbarung ist auch geregelt, dass man nicht ständig erreichbar sein muss. Ob in einzelnen Arbeitsbereichen doch bestimmte Präsenztage nötig seien, müssten die Abteilungen intern festlegen, erklärt Tui-Sprecher Christian Rapp.

Hier werden die Arbeitsplätze aller Tui-Beschäftigten in Hannover zusammengezogen: Die bisherige Zentrale von Tui Deutschland. Im Spätsommer 2022 soll der Umbau abgeschlossen sein. Quelle: Rainer Dröse

Allerdings zeigt das Beispiel Tui auch, dass es nicht nur um mehr Freiheiten und Flexibilität für die Beschäftigten geht – sondern mehr mobile Arbeit einem Unternehmen auch Einsparungen ermöglicht, weil weniger Büroräume benötigt werden. Der Konzern, der wegen der Corona-Krise große Einbußen verkraften und Milliardenhilfen in Anspruch nehmen musste, verringert seine Büroflächen. Zwei der drei derzeitigen Tui-Standorte in Hannover werden aufgegeben, darunter die alte Unternehmenszentrale des Tui-Vorläufers Preussag in der Karl-Wiechert-Allee 4. Stattdessen entsteht bis zum Spätsommer 2022 im heutigen Gebäude von Tui Deutschland in der Karl-Wiechert-Allee 23 eine campusartige Bürowelt. Dort sollen die Beschäftigten, die ins Büro kommen, neue Formen der Zusammenarbeit ausprobieren.

Neue Arbeitswelten beim Versicherer HDI in Hannover: Wenn mehr Beschäftigte im Homeoffice arbeiten und dadurch Platz im Bürogebäude frei wird, sollen die Arbeitsplätze umgestaltet werden, damit mehr Kooperation und Kreativität möglich sind. Quelle: HDI

Vereinbarung auch beim Versicherer HDI

Auch bei dem zum Talanx-Konzern gehörenden Versicherer HDI rechnet man mit frei werdenden Bürokapazitäten durch den Trend zum Homeoffice – will den Platz aber für neue Arbeitsformen nutzen. Eine Betriebsvereinbarung, auf die man sich im September verständigt hat, sieht maximal 60 Prozent Mobilarbeit vor – abgerechnet wird immer quartalsweise. Es gehe darum, die „Identifikation mit dem Unternehmen und den sozialen Kitt in den Abteilungen“ aufrechtzuerhalten, sagt Talanx-Sprecher Andreas Krosta. Entsprechend sollten frei werdende Räume so umgestaltet werden, dass dort „mehr Kollaboration und Kreativität“ möglich seien.

Weniger Gebäude bei der Nord/LB in Hannover

Bei der Norddeutschen Landesbank läuft derzeit ein Programm zum Stellenabbau. Die Zahl der Beschäftigten soll bis Ende 2023 von derzeit 4400 auf rund 3000 sinken. In Hannover, wo derzeit etwa 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt sind, trennt sich das Geldinstitut vom Bürohaus der Immobiliensparte Deutsche Hypo an der Osterstraße und zum Großteil vom früheren Unternehmenssitz am Georgsplatz – dort bleibt nur der Handelssaal mit den Wertpapierexperten bestehen.

Wegen des Trends zum Homeoffice ist im Glasbau am Friedrichswall künftig Platz für alle Beschäftigten am Standort. Der scheidende Vorstandschef Thomas Bürkle erklärte unlängst in einem HAZ-Interview, dass selbst in diesem Bau möglicherweise Kapazitäten für eine Untervermietung von Räumen denkbar seien. Bisher weiß eben niemand, wie stark das Interesse an Homeoffice bleibt, wenn die Pandemie vorbei ist.

