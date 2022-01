Hannover

Die Rübenbauern können nach der jetzt abgeschlossenen Kampagne mit höheren Erträgen rechnen als in den Vorjahren. Nach Angaben des Dachverbands Norddeutscher Zuckerrübenanbauer (DNZ) wurden in der abgelaufenen Saison im Durchschnitt rund 80 Tonnen Rüben je Hektar mit einem Zuckergehalt von 17,8 Prozent geerntet. Daraus errechne sich für das Verbandsgebiet ein Zuckerertrag von gut 14,2 Tonnen je Hektar, sagte DNZ-Geschäftsführer Heinrich-Hubertus Helmke am Donnerstag. „Damit fahren Norddeutschlands Zuckerrübenanbauer nach 2014 das zweitbeste Ernteergebnis ein.“

Sonnenstunden im Herbst

Fast überall in Niedersachsen habe es ausreichend geregnet, um die Pflanzen mit genügend Wasser zu versorgen. Allerdings sei dadurch auch der Zuckergehalt gesunken, erklärte Helmke. „Zudem hat die Nässe in einigen Regionen zur Ausbreitung von Pilzen in Zuckerrüben geführt.“

Zu Beginn der Ernte sei der Zuckergehalt der Rüben mit weniger als 17 Prozent recht niedrig gewesen. Durch die günstige Witterung im Herbst mit einigen Sonnenstunden und kalten Nächten sei der Zuckergehalt noch gestiegen. Davon werden nach Auskunft des Braunschweiger Nordzucker-Konzerns vor allem Bauern profitieren, die sich für ein flexibles Abrechnungsmodell entschieden haben. „Bei den variablen Zuckerrübenverträgen mit unseren Anbauern werden die besten Preise seit dem Ende der Zuckermarktordnung und spürbar höhere Preise als im Fixpreismodell erreicht“, sagte Vorstandschef Lars Gorissen. Seit 2018 wird der Rübenanbau in der Europäischen Union nicht mehr über Mengenquoten und Mindestpreise gesteuert. Seither dürfen die Bauern so viele Rüben pflanzen, wie sie wollen.

Weltmarktpreis verdoppelt

Nach dem Ausbruch der Corona-Krise war der Weltmarktpreis für Zucker zunächst stark gefallen – im April 2020 wurde der Tiefpunkt markiert. Seitdem haben sich die Preise – bei starken Schwankungen – mehr als verdoppelt. Für den Preisanstieg machen Experten vor allem die schlechte Ernte in Brasilien und die verstärkte Verarbeitung von Zucker zu Ethanol in Indien verantwortlich.

Von Jens Heitmann