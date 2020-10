Hannover

Die finanziell angeschlagene Deutsche Messe steht vor einem massiven Arbeitsplatzabbau. Bis zum Jahr 2027 will das Unternehmen nach HAZ-Informationen mehr als jede dritte Vollzeitstelle streichen – die Belegschaft soll von heute 760 auf 480 Mitarbeiter schrumpfen. Dies sieht der Sanierungsplan des Vorstandes vor, der dem Präsidialausschuss des Aufsichtsrates am Freitag vorgestellt wurde. „Mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Branche müssen wir unsere Strategie, Struktur und Kosten an die neuen Rahmenbedingungen anpassen“, sagte ein Unternehmenssprecher.

Weil in diesem Jahr ein Großteil der geplanten Veranstaltungen ausgefallen ist, steuert die Deutsche Messe AG auf einen Verlust in Höhe von um die 85 Millionen Euro zu. Um die nächsten Monate zu überstehen, sind dem Vernehmen nach Finanzhilfen von rund 100 Millionen Euro nötig. Da das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover, die jeweils die Hälfte der Anteile halten, eine Kapitalerhöhung ablehnen, benötige die Messegesellschaft einen weiteren Kredit zuzüglich zu den 50 Millionen Euro, die sie bereits von der Norddeutschen Landesbank ( Nord/LB) bekommen habe, hieß es in Aufsichtsratskreisen. Dafür sei eine Bürgschaft der Anteilseigner nötig.

Anzeige

Vorstand erwartet auch 2021 einen hohen Verlust

In deren Auftrag hat die Unternehmensberatung Boston Consulting Group geprüft, ob der vom Messe-Vorstand vorgelegte Sanierungsplan tragfähig ist. Die Landesregierung und die Stadt Hannover hatten zuvor weitere finanzielle Hilfen an einen harten Sparkurs geknüpft. Es gehe darum, die Messegesellschaft so aufzustellen, dass sie auf längere Sicht überlebensfähig sei, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU). „Dazu gehört, dass die Deutsche Messe in Zukunft ein Geschäftsmodell vorlegt, das auch auf Rendite abzielt.“

Das Unternehmen rechnet frühestens ab dem Jahr 2023 mit einer langsamen Erholung für die Branche. Bis dahin fielen alle Messen voraussichtlich deutlich kleiner aus als bisher geplant, hieß es. Für nächstes Jahr hatte der Vorstand ursprünglich einen Umsatz von 335 Millionen Euro anvisiert – nun werde bestenfalls mit 225 Millionen Euro kalkuliert, verlautete aus dem Unternehmen. Unter dem Strich werde erneut ein dickes Minus stehen. Die Gesellschaft stelle sich bereits darauf ein, dass die für Mitte April 2021 geplante Hannover Messe wegen der Pandemie nur digital stattfinden könnte.

Gespräche mit dem Betriebsrat sollen jetzt beginnen

Zunächst hatte der Vorstand angeblich geplant, in den nächsten fünf Jahren 100 Stellen abzubauen sowie die Gehälter der Vorstände, Führungskräfte und übrigen Mitarbeiter zu verringern und darüber hinaus übertarifliche Leistungen abzuschaffen. Mit dieser Maßnahme könne man im Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag sparen, hieß es. Nun muss der Sparkurs auf Druck der Anteilseigner noch verstärkt werden.

Die Beschäftigten in Hannover arbeiten seit April kurz. Die Messe stockt das gekürzte Tarifentgelt und das Kurzarbeitergeld auf. Laut einer Betriebsvereinbarung sind Kündigungen bis Ende 2024 ausgeschlossen; die Belegschaft darf in dieser Zeit höchstens auf 701 Stellen verkleinert werden. „Wir gehen nun in Verhandlungen mit dem Betriebsrat, um eine verantwortungsvolle Lösung für alle Beschäftigten zu erarbeiten“, erklärt der Vorstand in einem Schreiben an die Mitarbeiter, das der HAZ vorliegt.

Von Jens Heitmann und Marco Seng