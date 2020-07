Hannover

Auch als Eckard Scholz vor zwei Jahren Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) verließ, blieben die Gründe im Ungefähren. In einem Brief an die Belegschaft beließ es der langjährige Vorstandschef bei vagen Andeutungen – es klang aber echtes Bedauern durch. Der Abschied falle ihm schwer, schrieb Scholz. Er sei „im Herzen ein Nutzi geworden“. Für seinen Nachfolger Thomas Sedran ist die Abberufung aus Hannover offenbar mit deutlich weniger Emotionen verbunden – der Manager begnügte sich am Donnerstag mit einem eher nüchternen Eintrag im Karriere-Netztwerk Linkedin: Er wünsche „viel Erfolg in der weiteren Transformation“.

Thomas Sedran Quelle: Rainer Dröse

Für den abermaligen Wechsel an der Spitze liefert der Konzern erneut keine Begründung. Sicher ist nur: Er kommt zu einem heiklen Moment. Weil VWN in neue Modelle investieren sich überdies auf erhebliche Strafzahlungen an die EU wegen der Überschreitung der CO2-Grenzwerte einstellen muss, drohen in diesem und im nächsten Jahr hohe Verluste. Zugleich steht die Eigenständigkeit der Marke in Frage – da Volkswagen bei leichten Nutzfahrzeugen künftig mit dem Konkurrenten Ford kooperieren will, wachsen in Stöcken die Sorgen um die eigene Zukunft: „Wie lange wird es uns hier in dieser Form noch geben?“, fragt ein führender Arbeitnehmervertreter.

Betriebsräte sorgen sich um Eigenständigkeit

In Sedran verliert VWN hier aus Sicht der Belegschaft keinen Verbündeten. Der promovierte Diplom-Ökonom sei mit den „Nutzis“ nie richtig warm geworden, sagt ein Betriebsrat: „Man hat ihm angemerkt, dass er lange als Berater gearbeitet hat.“ Der 55-Jährige war vor seinem Wechsel nach Hannover erst drei Jahre bei Volkswagen – als Leiter der Konzern-Strategie hatte er die Verbindung mit Ford mit vorangetrieben, die erst in ihren Grundzügen steht: VWN soll sich auf den Bau der hochpreisigen Bulli-Modelle und den Stadtlieferwagen Caddy konzentrieren, während Ford die günstigeren Transporter und Pick-Ups bauen wird.

Entscheidend für die Entwicklung von VWN sei jedoch, wie es mit dem Crafter weitergehe, heißt es in Stöcken. Der größere Lieferwagen, in den auch Europaletten oder Rollcontainer passen, wird bisher in Eigenregie im polnischen Wrzesnia gebaut. Die Entwicklung neuer Modelle könne hingegen zu einem Tauziehen mit Ford werden, fürchten Arbeitnehmervertreter in Hannover. Um auf Dauer ein gleichberechtigter Partner der Amerikaner zu bleiben, dürfe VWN hier keinen Boden preis geben: „Vom Crafter hängt letztlich unsere Nutzfahrzeug-Kompetenz ab.“

Carsten Intra ist der neue VWN-Chef. Quelle: VWN

Hohe Erwartungen an Carsten Intra

Während sich der Konzern von der Kooperation mit Ford Wachstum verspricht, ist bereits klar, dass das Stöckener Werk an Bedeutung verlieren wird: Bis 2029 soll die Belegschaft von heute etwa 15.000 Beschäftigten um ein Drittel schrumpfen – auch weil sich die neuen Elektromodelle effizienter produzieren lassen. Im Standortvertrag seien betriebsbedingte Kündigungen zwar ausgeschlossen, heißt es von Arbeitnehmerseite. In den Verhandlungen mit dem Management sei es zuletzt aber „recht ruppig“ zugegangen. „Wir setzten darauf, dass sich die Tonlage nach dem Wechsel an der Spitze wieder ändert“, sagt ein Beteiligter.

Der neue VWN-Chef Carsten Intra ist den Umgang mit Betriebsräten schon länger gewohnt. Der 50-Jährige ist seit Juli 2017 Personalvorstand bei der VW-Tochter MAN und inzwischen auch beim Lkw-Verbund Traton. Zugleich kenne er sich als Maschinenbauingenieur in den Details der Produktion aus, heißt es in Stöcken. Die Erwartungen an den Neuen, der Anfang September nach Hannover kommen soll, sind hoch: „Im Kern geht es um eine nachhaltige Auslastung des Standortes und eine starke, eigenständige Rolle von VWN in der Kooperation mit Ford, bei der unsere Kompetenzen und Stärken in der Marken-Identität erhalten und ausgebaut werden“, erklärt die Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic.

Von Jens Heitmann