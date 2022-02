Hannover

Die Salzgitter AG will die Herstellung von „grünem Stahl“ forcieren. Bis zum Jahr 2030 soll bei dem Unternehmen der Ausstoß klimaschädlicher Kohlendioxidemissionen im Vergleich zu 2018 um die Hälfte sinken. Der Konzern will dann nur noch Ökostrom beziehen oder selbst produzieren. Darüber hinaus wolle der Stahlhersteller künftig 50 Prozent mehr Stahlschrott recyceln als bisher, sagte Vorstandschef Gunnar Groebler am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen Strategie „Salzgitter AG 2030“. Mehr Tempo sei nötig: „Die Marktbedingungen verändern sich im Zuge der Nachhaltigkeitsdebatte und der Zielsetzungen zur CO2-Reduktion sehr dynamisch.“

Das Unternehmen steht damit vor der Aufgabe, rund 2,7 Millio­nen Tonnen Koks und Kohle zu ersetzen, die derzeit für die Produk­ti­on von 4,5 Millio­nen Tonnen Stahl jährlich benötigt werden. Gelingen soll dies durch sogenannte Direktreduktionsanlagen, in denen bei der Stahl­er­zeu­gung zunächst verstärkt Erdgas und danach schrittweise immer mehr Wasser­stoff verwendet wird. Schon 2025 will man in Salzgitter den ersten klassischen Hochofen aufgeben und stattdessen die neuen Anlagen und Elektroöfen nutzen. Ein Jahr später sollen mehr als eine Million Tonnen „grüner“ Stahl hergestellt werden.

Schutz vor Billigimporten?

Ursprünglich wollte das Unternehmen seine Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2045 auf null reduzieren – jetzt will es dieses Ziel 2033 erreichen. „Das ist eine der größten Veränderungen in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Salzgitter-Konzerns“, sagte Groebler, der sein Amt Mitte 2021 vom langjährigen Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann übernommen hat. „Damit könnten acht Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, was rund einem Prozent der deutschen Emissionen entspricht.“

„Das ist eine der größten Veränderungen in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Salzgitter-Konzerns“: Vorstandschef Gunnar Groebler. Quelle: Salzgitter AG

Um das möglich zu machen, müsse die Politik jedoch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Neben der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren fordert Groebler im Einklang mit der gesamten Branche den Schutz „grüner“ Stahlhersteller in Europa vor Importen, die auf herkömmlicher Technik basieren und deshalb deutlich billiger sind. Darüber hinaus hält man auch in Salzgitter eine staatliche Förderung für erforderlich, um die nötigen Investitionen bewältigen zu können. Bis 2026 rechnet der Konzern mit Kosten von einer Milliarde Euro. Die komplette Umstellung der Produktion werde drei- bis viermal so teuer, hieß es.

Ökostrom von Ørsted

Umweltfreundlicher will der Stahlkonzern nicht nur bei der Herstellung werden, sondern auch bei der Nutzung seiner Produkte. Das Ziel müsse sein, „einmal der Natur entnommene Ressourcen möglichst lange in der wirtschaftlichen Verwendung zu halten und dadurch die zusätzliche Zufuhr endlicher Ressourcen in den Wirtschaftskreislauf zu minimieren“, sagte Groebler. „Diesen Grundsatz machen wir zum Kern unseres wirtschaftlichen Handelns.“ Als Konsequenz werde die Salzgitter AG in Kooperation mit Kunden und Lieferanten „geschlossene Wertströme und Wertschöpfungsketten“ etablieren.

Wie so etwas aussehen kann, zeigen etwa die jüngsten Vereinbarungen mit dem dänischen Windparkbetreiber Ørsted und dem Autobauer BMW. Ørsted will der Salzgitter AG künftig mit Windkraftanlagen erzeugten Strom liefern und erhält dafür Stahl, der für Komponenten von Offshore-Windparks benötigt wird. Zudem soll Schrott aus ausgemusterten Windrädern genutzt werden, um daraus neue Stahlprodukte zu erzeugen.

Mit dem Leipziger Werk von BMW hat Salzgitter bereits einen geschlossenen Materialkreislauf etabliert. Von dort nimmt der Konzern Stahlreste, die zum Beispiel in Presswerken beim Ausstanzen von Türen übrig bleiben, zum Recyceln zurück. Von 2026 an soll Salzgitter alle europäischen BMW-Werke mit CO2-armem Stahl beliefern.

Von Jens Heitmann