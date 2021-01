Hannover

Bei der Fluggesellschaft Tuifly könnte der Stellenabbau geringer ausfallen als geplant. Die Geschäftsführung und die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) wollen in der nächsten Woche noch einmal über einen Kompromiss verhandeln. Bisher will das Management die Flugzeugflotte von 39 auf 17 Maschinen verkleinern und 900 Arbeitsplätze streichen. Das Ziel sei, „alle Möglichkeiten zur weitestgehenden Abmilderung sozialer Härten auszuloten“, heißt es in einem Schreiben von Tuifly-Chef Oliver Lackmann an die Mitarbeiter.

Die Airline will künftig mit weniger als der Hälfte der Maschinen an den Start gehen als bisher, damit die Flugzeuge nicht nur in den reisestarken Sommermonaten ausgelastet sind, sondern auch im Winter. Künftig sollen vor allem Tui-Kunden befördert werden, die in den konzerneigenen Ferienanlagen gebucht haben. In Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit hatte Tuifly angeboten, fünf weitere Flugzeuge in Betrieb zu halten – damit hätten 100 der bedrohten Jobs im Cockpit und 150 in der Kabine erhalten bleiben können, hatte das Unternehmen erklärt.

Tuifly will Kündigungen nicht ausschließen

Dafür hatte das Management aber zur Bedingung gemacht, dass auch betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden dürfen. Eine grundsätzlicher Verzicht darauf sei angesichts der Situation in der Branche nicht möglich, hieß es. Weil sich die Piloten darauf nicht einlassen wollten, bereitet sich das Unternehmen darauf vor, im März erste Kündigungen auszusprechen, die Anfang 2022 wirksam werden könnten. Bis Endes dieses Jahres schließt ein Konzerntarifvertrag betriebsbedingte Kündigungen aus.

Die Vereinigung Cockpit hatte schon Anfang Januar auf weitere Gespräche gedrängt. „Es ist gut, dass der Stillstand endlich beendet ist und wir wieder an einer Lösung arbeiten können“, sagte Marcel Gröls, der im VC-Vorstand für Tarifpolitik zuständig ist. Die Piloten seien im Gegenzug für einen umfassenden Kündigungsschutz zu tiefgreifenden Einschnitten bereit.

Etliche Piloten haben das Unternehmen schon verlassen

Für den 4. Februar ist nun ein Treffen mit einem Mediator geplant. Tuifly betonte, dass es sich dabei nicht um eine von der Gewerkschaft Anfang Januar geforderte Schlichtung handele. „Wenn die Piloten die Möglichkeit betriebsbedingter Kündigungen weiterhin kategorisch ablehnen, wird das Gespräch nach wenigen Minuten zu Ende sein“, hieß es von Seiten der Geschäftsführung. Das vor dem Arbeitsgericht eingeleitete Einigungsverfahren für einen Sozialplan und Interessenausgleich laufe weiter.

Nach Angaben von Tuifly droht 267 Piloten die Kündigung, falls die Gespräche erneut scheitern. Derzeit seien noch rund 500 Flugzeugführer bei dem Unternehmen beschäftigt. Rund drei Dutzend hätten Tuifly bereits mit Abfindungen verlassen, sagte ein Firmensprecher.

