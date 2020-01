Kommentar: Milliardenschwere Wette

Hannover

Manchmal macht’s auch die Masse: In diesem Jahr ist Netflix gleich 24-mal für den Oscar nominiert. Wie viele Preise der Film- und Serien-Lieferant am Ende abräumen wird, ist für den ersten Eindruck zweitrangig: An dem Marktführer unter den Streaming-Diensten – so scheint es zumindest – führt kein Weg vorbei. Netflix kann das nur recht sein, denn auch das eigene Image wird am Ende mit darüber entscheiden, ob die milliardenschwere Wette des Portals aufgeht und immer neue Abonnenten hinzukommen.

Noch ist der Vorsprung groß – die Zahl der Konkurrenten steigt jedoch. Bisher musste sich Netflix das Wachstum nur mit Amazon teilen, im November aber sind schon der Unterhaltungsriese Disney und der reiche Apple-Konzern mit rivalisierenden Video-Plattformen in den Markt eingestiegen. Und damit nicht genug: In Kürze will der Medien- und Telekommunikationskonzern AT&T mit „ HBO Max“ an den Start gehen, Wettbewerber Comcast plant eine Plattform namens „ Peacock“. Für mehr als zwei Anbieter könnte der Platz reichen, heißt es in der Branche – für alle sechs wohl eher nicht.

Netflix punktet vor allem mit Eigenproduktionen: Allein 2019 hat der Konzern 371 neue Serien und Filme gezeigt. Titel wie „The Witcher“, „The Crown“ oder „Criminal“ mögen bei den Kunden beliebt sein, sie erfordern aber einen langen Atem – die Kosten dafür fallen viele Monate vor der Veröffentlichung an und zehren an der Liquidität. Aktuell gibt Netflix deutlich mehr Geld aus, als es über die Abo-Gebühren hereinbekommt. Das ist eine riskante Strategie – angesichts potenter Wettbewerber, die sich eine Übernahme leisten könnten.

Von Jens Heitmann