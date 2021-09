München/Hannover

Vom nächsten Jahr an wollen der Autovermieter Sixt und die Intel-Tochter Mobileye im Großraum München einen Robotaxi-Dienst mit selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten. Zu Beginn des Probelaufs kämen dort Autos auf die Straße, bei denen zwar noch ein Fahrer hinter dem Steuer sitze – eingreifen solle dieser aber nur noch im Ausnahmefall, teilten die beiden Partner bei der Messe IAA Mobility in der bayerischen Landeshauptstadt mit. Zum Einsatz kämen siebensitzige Fahrzeuge des chinesischen Herstellers Nio, die technisch aufgerüstet werden. Dazu gehören etwa 13 Kameras, sechs Radarsensoren sowie sechs Laserscanner für den Nah- und drei für den Fernbereich.

Fahrgäste sollen den Service sowohl über die Moovit-App von Intel als auch über die App von Sixt buchen können. Das autonome Robotaxi-Angebot werde in die Mobilitätsplattform „One“ von Sixt integriert, die Dienste für etwa Autovermietung, Carsharing und Autoabonnements in einer App vereine, hieß es. Zunächst würden aber Kunden zur Erprobung eingeladen, sagte Mobileye-Manager Johann Jungwirth. Parallel werde man sich um die notwendigen Genehmigungen für einen Regelbetrieb kümmern. Der Prozess der Fahrzeugzulassung laufe bereits beim Kraftfahrt-Bundesamt und beim TÜV Süd.

Volkswagen Nutzfahrzeuge nutzt für die Entwicklung des autonom fahrenden ID.Buzz auch Technik des Partners Argo. Quelle: Volkswagen Nutzfahrzeuge

Der Markt ist bereits umkämpft

Im knalligen Orange sollen die Fahrzeuge von Sixt, die bei der IAA vorgestellt wurden, zu echten Hinguckern werden. Jungwirth hofft, dass Wagenlenker schon Ende 2022 nicht mehr benötigt werden. Dann könnten die Münchener Autos ohne Fahrer sehen, die mit Passagieren beispielsweise zwischen Flughafen und Innenstadt hin- und herpendeln. Allerdings müssten diese Fahrzeuge dann in einem Kontrollzentrum fernüberwacht werden, hieß es.

„Das wird unser Leben total verändern. Wie werden eine Renaissance des Autos erleben.“ Mit solchen euphorischen Worten äußert sich der Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center Automotive Research in Duisburg über die Fortschritte beim autonomen Fahren. „Wer sich daran erst einmal gewöhnt hat, der will es nicht mehr missen“, sagte er unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Mobileye und Sixt bewegen sich auf einem umkämpften Zukunftsmarkt. Getestet werden mehr oder weniger autonom fahrende Autos weltweit schon seit geraumer Zeit. Mercedes beispielsweise will für die S-Klasse in den nächsten Wochen den Autobahnstaupiloten einführen. Bis zu 60 Stundenkilometer schnell darf dabei das Auto im zäh fließenden Verkehr fahren, während die Person hinter dem Steuer Filme schaut oder Whatsapp-Nachrichten schreibt. BMW plant mittelfristig, dass Autos weitgehend von allein fahren, während der Fahrer nur in komplizierten Situationen die Kontrolle übernehmen muss.

Volkswagen will Marktführer werden

Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) treibt seine Planungen voran. Die hannoversche Konzerntochter kooperiert mit dem IT-Spezialisten Argo, einer Tochter des strategischen Partners Ford. Auf der IAA stellte VWN den Prototypen eines autonom fahrenden Fahrzeuges auf Basis des künftigen vollelektrischen Bullis mit Elektroantrieb vor. Noch in diesem Jahr sollen – ebenfalls in München – die ersten Modelle des ID.Buzz ihre Testfahrten beginnen. „In vier Jahren wollen wir das kommerziell nutzen“, sagte VWN-Chef Carsten Intra kürzlich in einem HAZ-Interview. „Wir rechnen damit, daraus spätestens bis 2030 ein nennenswertes Geschäft zu machen und wollen weltweit die Nummer eins werden.“

Die Projekte in München seien „sehr hoch einzuschätzen“, sagte der Branchenexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft Nordrhein-Westfalen. Er rechnet mit einer „evolutionären Entwicklung“ – von Assistenzsystemen zur Vollautomatisierung. Der Einsatz der Robotertaxis in Städten sei dabei ein wichtiger Zwischenschritt: Der urbane Verkehr habe den Vorteil, dass die Geschwindigkeiten relativ gering seien. Dank der abgetrennten Fahrspuren werde den Computern die Fahraufgabe zudem deutlich erleichtert.

