Die Corona-Krise hat die Kreuzfahrtbranche hart getroffen – das bekommt auch die Meyer Werft in Papenburg zu spüren. Wegen der Auftragsflaute schickt das Traditionsunternehmen die Belegschaft in verlängerte Betriebsferien. Ein Luxusliner soll die Werft in Kürze aber noch verlassen – der Termin bleibt allerdings geheim.