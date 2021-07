Martin Roll wird Geschäftsführer des Flughafens Hannover

Hannover

Der Aufsichtsrat des Flughafens Hannover in Langenhagen hat Martin Roll für vier Jahre zum kaufmännischen Geschäftsführer bestellt. Er wird seine Position in einigen Monaten antreten; der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Roll wird die Geschäftsführung zunächst gemeinsam mit dem Vorsitzenden Raoul Hille bilden. Weil dieser Ende kommenden Jahres aufhört, will der Flughafen bis dahin einen Nachfolger finden, der dann den Bereich Betrieb und Technik verantwortet. Hille war seit 2004 alleiniger Geschäftsführer.

Rückkehr zum Flughafen in Langenhagen

Der 50-jährige promovierte Wirtschaftswissenschaftler Roll war zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung bei Persona Service, dem drittgrößten Personaldienstleister in Deutschland. Mit dem Flughafen in Langenhagen ist er vertraut. Erstens lebt er in Hannover, zweitens hat in der Vergangenheit dort als Bereichsleiter gearbeitet. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählt die des Geschäftsführers und Sprechers der AHS Aviation Handling Services, die am Flughafen für die Abfertigung von Passagieren und Fracht zuständig ist und zu dessen Tochterunternehmen zählt.

„Mit Martin Roll haben wir einen ausgewiesenen Experten für den Flughafen gewinnen können“, sagt Rainer Schränkler vom britischen Finanzinvestor Icon, der aktuell Aufsichtsratsvorsitzender ist. Icon hält 30 Prozent der Anteile, den Rest teilen sich Stadt und Land.

Schwierige finanzielle Situation

„Der Luftverkehr ist für mich Herausforderung und Herzensangelegenheit zugleich“, erklärt Roll. Erstere gibt es am Airport in Langenhagen durchaus. Wie sämtliche Verkehrsflughäfen in Deutschland hat ihn die Corona-Krise voll getroffen. Schrieb er 2019 noch schwarze Zahlen, musste er für 2020 im Geschäftsbetrieb ein Defizit von 43 Millionen Euro hinnehmen. Vor allem wegen Investitionen aus der Vergangenheit etwa für Terminalsanierungen und an den Start- und Landebahnen liegen die Gesamtschulden des Unternehmens bei 200 Millionen Euro.

Von Bernd Haase