Hannover

Während viele Ferkel- und Schweinehalter wegen der schwierigen Marktlage um ihre berufliche Existenz fürchten, steigen die Preise für Schlachtrinder stark. Für Kühe bekommen Bauern in Deutschland derzeit so viel Geld wie seit vielen Jahren nicht mehr, für Bullen werden Preise auf historischem Höchstpreisniveau verlangt – für Schweine hingegen zahlen die Schlachtkonzerne fast 40 Prozent weniger als zu Beginn der Corona-Krise. Dass Landwirte für Rindfleisch von Kühen mehr als dreimal so viel erhielten wie für Schweinefleisch, habe es noch nie gegeben, sagt Albert Hortmann-Scholten, Fachbereichsleiter bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Die Preise für schwere Kühe der gängigsten Klasse O3 nähern sich inzwischen der Marke von 4 Euro je Kilogramm. Für Jungbullen der Klasse R3 könnten es bald 5 Euro je Kilogramm sein. Im Frühjahr 2020 bekamen Viehhalter noch knapp 2,30 Euro je Kilogramm bei Kühen und rund 3,30 Euro bei Bullen, wie aus Daten der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch hervorgeht.

Wer hingegen Schweine mästet, ist mittlerweile der Verzweiflung nahe. Vor dem Ausbruch der Pandemie zahlten die Großschlachter in der Spitze rund 2 Euro je Kilogramm – heute erzielen die Bauern etwa 80 Cent weniger.

Schweinefleischkonsum sinkt

Die gegenläufige Entwicklung der Preise ist nicht auf Corona zurückzuführen – die Pandemie hat den Trend aber verstärkt. Ein wesentlicher Grund ist der rückläufige Fleischkonsum in Deutschland. Mit 30 Kilogramm pro Kopf essen die Bundesbürger heute nur noch halb so viel Schweinefleisch wie in den Wirtschaftswunderjahren. Lange konnte der Export den Nachfragerückgang ausgleichen – doch nach dem Ausbruch der Schweinepest ist mit China der wichtigste Absatzmarkt weggefallen.

Die Schlachtpreise für Schweine sind gefallen. Die Schweinemast lohnt sich für Bauern derzeit nicht. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Corona hat die Lage der Schweinehalter noch verschlimmert. Einschränkungen in der Gastronomie und Absagen von Volksfesten ließen die benötigte Fleischmenge weiter sinken – und damit auch die Preise. Weil die Einnahmen oft längst nicht mehr die Kosten decken, beenden viele Bauern die Zucht. Im November 2021 wurden in Deutschland noch 23,6 Millionen Schweine gehalten. Das war der niedrigste Stand seit 1996. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Bestand um fast ein Zehntel. Laut einer Umfrage der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands will etwa die Hälfte der Betriebe in den nächsten zehn Jahren aufgeben.

Weniger Fleisch aus Argentinien

Auch Rindviehhalter hat die Pandemie zunächst schwer getroffen. Während der ersten Corona-Welle war Rindfleisch so wenig verkäuflich, dass Bauern ihre Tiere zu Schleuderpreisen abgeben mussten. Allmählich jedoch zog der Verbrauch wieder an, während sich die Zahl der Rinder in den Ställen leicht auf elf Millionen verringerte. Der Rückgang wäre vermutlich noch stärker ausgefallen, wenn sich nicht die Milchpreise erholt hätten – so aber wurden weniger Kühe geschlachtet als üblich. Einfuhren können die Lücke zurzeit nicht füllen. Aus Argentinien und Brasilien kommt deutlich weniger Rindfleisch nach Europa – die Verzehnfachung der Transportkosten aus Südamerika reduziere das Importangebot spürbar, heißt es beim Landvolk Niedersachsen.

Bei steigender Nachfrage erweitern Bauern in der Regel ihre Kapazitäten. In der Rinderzucht aber greife die Logik des sogenannten Schweinezyklus nicht, erklärt der Landwirtschaftskammerexperte Hortmann-Scholten. „Da die Leistung der Milchkühe stetig steigt, wird die Zahl der Tiere weiter sinken.“ Die Haltung von Mutterkühen auf der Weide lohne sich meist nicht. Zudem fehle es dafür in Niedersachsen auch an der nötigen Fläche – unter anderem wegen der geplanten Renaturierung der Moore.

Höhere Kosten für Bauern

Obwohl die Europäische Kommission und das amerikanische Agrarministerium auch für das laufende Jahr damit rechnen, dass die Versorgung des Weltmarkts mit Rindfleisch knapp bleibt, erwartet man beim Landvolk ein allmähliches Ende des Booms. „Der erhebliche Abstand der Rindfleischpreise zu den niedrigen Schweinefleischpreisen dürfte den Spielraum für weitere Preisanstiege begrenzen“, sagte eine Sprecherin. Wegen der ebenfalls gestiegenen Ausgaben für Kraftfutter, Kälber und Energie hätten sich die Margen der Viehhalter nicht in gleichem Maße erhöht wie die Schlachtpreise.

Von Jens Heitmann