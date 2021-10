Hannover

Nach einer langen Flaute ziehen die Milchpreise wieder an. Nach etwa 31 Cent je Liter zu Jahresbeginn erhalten die Bauern derzeit im Durchschnitt 36 Cent. Nach Einschätzung des Landvolks in Niedersachsen könnte bis zum Jahreswechsel vereinzelt sogar die Marke von 40 Cent geknackt werden – das wäre das höchste Preisniveau seit vier Jahren. „Der Trend geht aktuell in die richtige Richtung“, sagt Hans Foldenauer vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Den Landwirten helfe dies jedoch nur bedingt. „Die Kosten für Dünger, Futtermittel und Diesel sind zuletzt noch stärker gestiegen.“

Während die Milchnachfrage in den vergangenen Monaten zugenommen hat, ist die von den Bauern gelieferte Menge zurückgegangen. In Deutschland lag das Volumen Anfang Oktober um rund 2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der wesentliche Grund dafür sei der regenreiche April gewesen, sagt die Milchreferentin des Landvolks, Nora Lahmann. „Aufgrund des kalten und nassen Frühjahrs gibt es viel Futter mit geringerer Qualität. Dadurch sinken die Milchmenge und die Inhaltsstoffe der Milch wie Fett und Eiweiß deutlicher als in den Vorjahren.“

Weniger Milchkühe

Auch die Zahl der Tiere hat sich weiter verringert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts standen 2020 noch knapp 4 Millionen Milchkühe in deutschen Ställen – 6 Prozent weniger als zehn Jahre zuvor. „Der Strukturwandel setzt sich beschleunigt fort, immer mehr Betriebe geben auf“, erklärt Landvolk-Vizepräsident Manfred Tannen. In Niedersachsen hätten Milchbauern noch einen vergleichsweise guten Stand, weil die Nachfrage nach höherwertiger Weidemilch und Biomilch wachse. Immer strengere Auflagen infolge der europäischen Agrarpolitik machten den Viehhaltern aber auch hier das Leben schwer.

Unterdessen führt das geringere Milchangebot zu weiter steigenden Preisen – wie der vom Institut für Ernährungswirtschaft ermittelte „Börsenmilchwert“ zeigt, der täglich aus den Terminmarktpreisen von Butter und Magermilch errechnet wird. Am 28. Oktober ergab sich ein Wert von 48,2 Cent je Liter für Lieferungen im November und von 48,4 Cent für Dezember. Wenn hiesige Molkereien untereinander mit Milch handeln, zahlt man an den sogenannten Spotmärkten aktuell noch mehr. Ob Butter, Milchpulver oder Käse – bei diesen Produkten vermeldet die EU-Kommission kräftige Preisanstiege im Großhandel.

Forderungen an Handelskonzerne

Als Folge davon müssen bald wohl auch die Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Nach Informationen der „Lebensmittel-Zeitung“ wollen die Molkereien gegenüber dem Einzelhandel „massive Preiserhöhungen“ durchsetzen. Die Verhandlungen über Trinkmilch laufen derzeit, erste Verträge mit Preisaufschlägen gebe es bereits. „Bei den vollmundigen Bekundungen der Handelskonzerne, den nachhaltigen Umbau der Landwirtschaft aktiv begleiten zu wollen, sind wir an einem nahezu historischen Moment“, sagt ein Manager einer großen Molkerei. „Jetzt muss sich zeigen, ob die Aussagen wirklich ernst gemeint sind oder nur als Marketingkampagne für den Handel dienen.“

Die Freude der Milchbetriebe über die höheren Milchpreise wird jedoch durch den Anstieg der Kosten in wichtigen Bereichen getrübt. Für Energie und Düngemittel hätten die Bauern im Sommer rund 15 Prozent mehr zahlen müssen als im Vorjahr und für Mischfuttermittel sogar 18 Prozent mehr, berichtet die Erzeugergemeinschaft „Milch Board“. Laut Statistischem Bundesamtes hat sich der Preisauftrieb seither beschleunigt. Die Erzeugerpreise waren bei Energie im September im Durchschnitt um etwa ein Drittel höher als im gleichen Monat des Vorjahres. Düngemittel waren um rund ein Fünftel teurer. „Der aktuelle Auszahlungspreis der Molkereien reicht für die Höfe also vorne und hinten nicht aus, um neben dem Lebensunterhalt auch nötige Investitionen angehen zu können“, sagt ein Marktkenner.

Von Jens Heitmann