Die Beteiligungsgesellschaft des Landes Niedersachsen muss sich auf sinkende Einnahmen einstellen. Weil Unternehmen wie Volkswagen, Salzgitter oder die Deutsche Messe entweder geringere Dividenden zahlen oder ganz auf Ausschüttungen verzichten, wird die Hannoversche Beteiligungsgesellschaft (HanBG) in diesem Jahr einen deutlich geringeren Gewinn verbuchen als erwartet. Laut dem Wirtschaftsplan der Landesregierung sollte die HanBG 2020 einen Überschuss von 305 Millionen Euro erzielen. Das Finanzministerium will sich nicht dazu äußern, wie weit das Ergebnis davon abweichen dürfte.

Die HanBG benötigt möglichst hohe Einnahmen, um ihr Stammkapital wieder aufzufüllen, das durch Wertberichtigungen in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro bei der Beteiligung an der Norddeutschen Landesbank ( Nord/LB) aufgezehrt wurde. Mit minus 702,65 Millionen Euro war das Eigenkapital Ende 2018 negativ – die Holding selbst sprach von „einer erheblichen bilanziellen Überschuldung“. Im Finanzministerium sieht man darin aber kein Problem, weil die HanBG Ende 2018 über stille Reserven von „mindestens 7 Milliarden Euro“ verfügte. Diese ergeben sich daraus, dass beispielsweise der Wert der VW-Aktien in der Bilanz niedriger angesetzt ist als an der Börse.

VW-Ausschüttung schrumpft knapp 40 Millionen Euro

In der HanBG hat Niedersachsen seit 1986 seine Anteile an verschiedenen Unternehmen zusammengefasst. Zum Portfolio der Gesellschaft gehören die Nord/LB, Volkswagen, die Salzgitter AG, die Deutsche Messe, der Flughafen Hannover und Airbus. Die Holding finanziert sich durch Erträge aus diesen Beteiligungen sowie durch die Aufnahme von Schuldscheindarlehen beim Land oder am Kapitalmarkt.

Von Volkswagen hatte sich die HanBG für 2019 eine Ausschüttung von 325 Millionen Euro erhofft. Nach der angekündigten Kürzung der Dividende auf 4,80 Euro je Stammaktie werden es noch etwa 283 Millionen Euro sein. „Diese Dividende wäre für die HanBG zufriedenstellend und würde damit einen wesentlichen Beitrag zum Gesamtergebnis leisten“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU). Die Gesellschaft könne ihren Schuldendienst aus den laufenden Einnahmen leisten. Zudem bekomme die HanBG in diesem Jahr weitere 100 Millionen Euro, um Verbindlichkeiten zu tilgen.

Die Opposition im Landtag sieht die Lage der HanBG deutlich kritischer. „Die Gesellschaft ist in einer schwierigen Situation“, sagte der finanzpolitische Sprecher der Grünen, Stefan Wenzel. Die weiteren Zuschüsse aus dem Landeshaushalt seien ein Beleg dafür, dass die Gesellschaft ihre Altlasten aus eigener Kraft nicht abbauen könne. „Die HanBG wird sehr lange brauchen, um sich von der Nord/LB-Misere zu erholen.“

Die FDP sieht in der Art des Managements der Beteiligungen die Prinzipien transparenter Haushaltsführung gefährdet. „Mit der Verschuldung der HanBG hat das Land Niedersachsen Verbindlichkeiten von mehr als 2 Milliarden Euro praktisch in einem Schattenhaushalt geparkt“, sagte der FDP-Finanzpolitiker Christian Grascha. Damit wachse der Schuldenberg des Landes weiter. „Es dürfte für kommende Generationen schwer werden, zu entscheiden, wo man mit dem Abtragen beginnen soll.“

Von Jens Heitmann