Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist das Neugeschäft der Norddeutschen Landesbausparkasse Berlin-Hannover (LBS) Nord eingebrochen. Im vergangenen Jahr konnte das Unternehmen nur noch rund 54.000 Verträge mit einer Summe von rund 3 Milliarden Euro abschließen. 2019 waren es noch knapp 74.000 Verträge gewesen. „Kontaktbeschränkungen haben die Beratungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt“, sagte Vertriebs­vorstand Maik Jekabsons am Montag. Als Reaktion darauf habe man mehr Möglichkeiten zum Abschluss von Verträgen über das Internet geschaffen.

Insgesamt zeigt sich die LBS mit dem Verlauf des vergangenen Geschäftsjahres jedoch zufrieden. Das Institut hat Immobilienfinanzierungen für den Bau, den Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum in Höhe von 619,4 Millionen Euro bewilligt – ein Zuwachs von 14,4 Prozent. Trotz steigender Preise habe der Run auf die eigenen vier Wände nicht nachgelassen, sagte der seit Jahresbeginn amtierende Vorstandschef Jan Putfarken. So hätten sich bestehende Einfamilienhäuser in Hannover seit 2017 jährlich um durchschnittlich 9 Prozent verteuert. Niedersachsenweit zogen die Eigenheimpreise um 10 Prozent pro Jahr an.

Höheres Betriebsergebnis

Vor diesem Hintergrund begrüßt es die LBS, dass die Einkommensgrenzen und die Förderhöhe für die Wohnungsbauprämie Anfang dieses Jahres deutlich erhöht worden sind. „Das kann gerade für junge Familien ein entscheidender Anstoß sein, mit dem Sparen für die eigenen vier Wände zu beginnen“, sagte Putfarken. Bei steigenden Preisen sei das frühzeitige Ansparen von ausreichend Eigenkapital ein entscheidender Faktor, um den Wunsch nach Wohn­eigentum zu verwirklichen. Die Kreditausfälle hätten sich zuletzt trotz der Pandemie im Rahmen gehalten. „Unsere Kunden sind bisher gut durch die Krise gekommen“, sagte Putfarken. Das Betriebsergebnis der LBS nach Steuern verdoppelte sich 2020 auf 5,1 Millionen Euro.

