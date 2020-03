Audiospezialist Sennheiser steckt in Turbulenzen

Hannover

Der Audiospezialist Sennheiser schickt seine deutsche Belegschaft in Kurzarbeit. Von April an müssten Verwaltungs- und Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeitszeit um durchschnittlich 40 Prozent verringern, teilte das Unternehmen aus der Wedemark am Donnerstag mit. „Der Absatz von Mikrofonen wird durch die Absage von Live-Events auf der ganzen Welt massiv beeinträchtigt“, sagte Ko-Chef Daniel Sennheiser. „Die gesamte Veranstaltungs- und Musikindustrie ist durch die Corona-Pandemie praktisch zum Stillstand gekommen.“

Auch im Privatkundenbereich sind nach Angaben des Unternehmens starke Auswirkungen spürbar. „Zwar werden Kopfhörer weiterhin online erworben, aber der Verkauf in Geschäften ist in vielen Ländern gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt möglich“, erklärte Ko-Chef Andreas Sennheiser. Anfang des Jahres habe man zunächst in China einen Umsatzrückgang verzeichnet. Dies setze sich nun besonders in Europa fort. Als Reaktion hat das Unternehmen seine Geschäfte weltweit vorübergehend geschlossen.

Leitende Angestellte sollen auf Gehalt verzichten

Da wegen der angespannten Situation Aufgaben in Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung und Service wegfallen, komme Sennheiser um Einschnitte nicht herum. Alle leitenden Angestellten seien aufgerufen, freiwillig auf einen Teil ihres Gehalts zu verzichten, hieß es. Wie viele Mitarbeiter in der Wedemark in Kurzarbeit gehen und ob das Unternehmen das Kurzarbeitergeld aus eigener Tasche aufstockt, steht noch nicht fest. Darüber wird nach Auskunft einer Firmensprecherin mit dem Betriebsrat verhandelt.

An den ausländischen Sennheiser-Standorten – es gibt Werke in Irland, Rumänien und den USA – will das Unternehmen ebenfalls die Lohnkosten senken. Dies solle durch reduzierte Arbeitszeiten und freiwilligen Gehaltsverzicht geschehen. Vereinzelte Entlassungen seien aber nicht ausgeschlossen.

Der Großteil der weltweit 2800 Sennheiser-Beschäftigten arbeitet seit einiger Zeit im Homeoffice – allein in Europa sind dies rund 900 Mitarbeiter. Die Fertigung am Stammsitz in der Wedemark erfolgt in zwei voneinander getrennten Schichten mit ausreichend Abstand zwischen den einzelnen Personen. Eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr wagt Sennheiser derzeit nicht. „Aufgrund der schnellen Entwicklungen lassen sich keine zuverlässigen Aussagen treffen. Die sinkende Nachfrage wegen der Corona-Pandemie stellt das Unternehmen aber vor große Herausforderungen“, erklärt die Sprecherin.

Von Bernd Haase und Jens Heitmann