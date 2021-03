Hannover

Als vor einem Jahr Konzertveranstalter, Kongresshäuser und Tagungshotels mit einer „Night of Light“ auf ihre miserable Lage aufmerksam machten, hatte Sennheiser aus Solidarität seinen Innovation Campus in Wennebostel ebenso in grellem Rot angestrahlt. Die Signalfarbe war auch mit Blick auf die eigene Bilanz gut gewählt: Der Kopfhörer- und Mikrofonhersteller drohte durch Corona noch tiefer in die roten Zahlen zu rutschen. „Weil wir schnell auf die Krise reagiert haben, erwarten wir für 2020 aber keinen massiven Verlust“, sagt Daniel Sennheiser, der das Familienunternehmen zusammen mit seinem Bruder Andreas in dritter Generation führt.

Daniel (links) und Andreas Sennheiser führen das Familienunternehmen in dritter Generation. Quelle: Rainer Dröse

Dennoch werden die beiden bald nicht mehr die alleinigen Herren im eigenen Hause sein – Sennheiser sucht für seine sogenannte Consumer-Sparte, zu der neben Kopfhörern auch Soundbars für TV-Geräte gehören, einen Partner, der entweder in das Geschäft investiert oder es gleich ganz übernimmt. „Alle Optionen sind offen“, erklärten die Brüder kürzlich. Damit steht nicht nur der künftige Zuschnitt der Firma infrage, die 1945 als „Labor W.“ in einem Bauernhaus entstanden ist, sondern auch die Zukunft vieler Mitarbeiter. Bereits im vergangenen Jahr hatte Sennheiser angekündigt, 650 der 2800 Arbeitsplätze zu streichen, knapp die Hälfte davon in Deutschland.

Sennheiser hat wichtige Trends verschlafen

Das Unternehmen bleibt schon länger hinter seinen Erwartungen zurück: Kurz nach ihrem Amtsantritt 2013 mussten die Brüder das Umsatzziel von 800 Millionen Euro kassieren – es wurde bis heute nicht erreicht. Die einst zweistelligen Millionengewinne sind erst geschmolzen und dann verschwunden: 2019 fiel unter dem Strich zum zweiten Mal ein Verlust an. „Auch bei Sennheiser musste man lernen, dass sich ein guter Name nicht mehr von allein verkauft“, sagt ein Branchenkenner. Die Marke habe an Anziehungskraft verloren – auch weil das Traditionshaus Trends verschlafen habe.

Andreas und Daniel Sennheiser sehen sich bei der Partnersuche nicht als Getriebene: „Wir handeln aus einer Position der Stärke.“ In den Tests von Fachmagazinen schneiden die eigenen Kopfhörer weiterhin gut ab: „Beim Klang sind wir immer noch ganz klar führend“, sagen die Brüder. Gleichwohl verlor das Unternehmen Marktanteile – auch weil den Kunden das Design heute fast so wichtig ist wie die Soundqualität. „Kopfhörer haben sich von einem Gebrauchsgegenstand zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt“, sagte Sebastian Klöß, Bereichsleiter Consumer Technology beim Branchenverband Bitkom nach einer Umfrage im Sommer 2020.

Der Markt für Kopfhörer wächst stark

In der Wedemark, wo 1968 mit dem HD 414 der erste offene Kopfhörer erfunden wurde, hat man auch das zu spät erkannt. „Die neuen Wettbewerber, die sich eher über Design und Marke als über die Soundqualität definieren, haben wir sicher anfangs unterschätzt“, sagte Daniel Sennheiser 2015. Man müsse insgesamt innovativer werden, hieß es ein Jahr später. 2018 wurde das Kopfhörer-Sortiment von 360 auf 150 Modelle zusammengestrichen, 180 Mitarbeiter verloren ihren Job – „um schneller zu werden“. Im Jahr darauf trugen auch die „zusätzlichen Preisnachlässe gegenüber Kunden“ mit dazu bei, das unter der Gesamtbilanz ein Minus stand.

Während Sennheiser Mühe hat, den Anschluss zu halten, nimmt der Markt Fahrt auf: Laut Futuresource Consulting ist der weltweite Kopfhörer-Absatz im Corona-Jahr 2020 um 10 Prozent gestiegen, der Umsatz sogar um 27 Prozent. Musikstreamingdienste und Podcasts treiben die Nachfrage schon länger, die Arbeit im Homeoffice und Videokonferenzen kurbeln sie zusätzlich an. Das lockt immer neue Konkurrenten an: „Der Wettbewerbsdruck hat sich stark erhöht, die Margen sind unter Druck“, sagt Andreas Sennheiser. Die Wettbewerber sind weit enteilt: Den Kopfhörer-Markt dominieren heute Schwergewichte wie Apple, Sony und Bose – Sennheiser folgt auf Platz sechs. „Dass ein Mittelständler in so einer Lage nach einem finanzkräftigen Investor Ausschau hält, ist nachvollziehbar“, sagt ein Manager einer großen Elektromarkt-Kette.

Betriebsrat fordert Erhalt der Arbeitsplätze

Die Consumer-Sparte erzielte im Jahr 2019 mit 393 Millionen Euro etwas mehr als die Hälfte des Firmenumsatzes; im sogenannten Profi-Bereich mit den Mikrofonen beliefen sich die Erlöse auf 363 Millionen Euro. „Wir sehen in beiden Bereichen große Wachstumschancen“, sagt Daniel Sennheiser. Bei den Mikrofonen verfüge man über alle Fähigkeiten, „um langfristig allein erfolgreich zu sein“. Bei den Kopfhörern sehe das anders aus: „Da reicht es nicht, der Beste zu sein – da muss man auch eine gewisse Lautstärke entwickeln, um wahrgenommen zu werden.“ Diese Qualität soll der Partner mitbringen, der bis zum Sommer gefunden sein soll. Mittelfristig strebe man wieder zweistellige Umsatzrenditen an.

Die Mitarbeiter haben die Ankündigung gefasst aufgenommen. „Die Diskussion um die Consumer-Sparte ist für uns nicht ganz neu“, verlautet aus der Belegschaft. Die Vertreter der Arbeitnehmer dringen darauf, dass bei der Partnerwahl auch soziale Aspekte eine Rolle spielen: „Dazu gehört der Erhalt der betroffenen Arbeitsplätze ebenso wie die Wahrung der Mitbestimmung und die Tarifbindung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Beriebsratschefin Silke Leukert und dem 2. Bevollmächtigten der IG Metall Celle Lennard Aldag.

Von Jens Heitmann