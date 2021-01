Hannover

In der Landwirtschaft schreitet die Konzentration voran. Während die Zahl der Betriebe in den vergangenen zehn Jahren bundesweit um 12 Prozent auf 263.500 gesunken ist, hat die durchschnittlich bewirtschaftete Fläche je Hof um 13 Prozent auf 63 Hektar zugenommen. „Damit sind die Betriebe so groß wie nie“, sagte der Vizepräsident des Statistischen Bundesamtes, Christoph Unger, am Donnerstag bei der Vorlage der Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020.

In Niedersachsen ist diese Entwicklung noch stärker ausgeprägt: Von 2010 bis heute ist die Zahl der Betriebe um knapp 15 Prozent auf 35.500 geschrumpft. Die durchschnittliche Betriebsgröße stieg von 62 auf 73 Hektar. Fast ein Viertel aller Betriebe bewirtschafte inzwischen eine Fläche von mindestens 100 Hektar, teilte das Landesamt für Statistik mit. Nur noch 21.700 Höfe wurden zuletzt im Haupterwerb geführt – rund ein Fünftel weniger als im Jahr 2010.

Anzeige

„Diese Zahlen spiegeln die Realität auf den Höfen wider“, sagte Landvolk-Präsident Holger Hennies. „Zu viele neue Auflagen und Verordnungen sorgen dafür, dass Bauern ihre Hoftore für immer schließen.“

Zahl der Schweinehalter sinkt

Besonders auffällig ist die Konzentration bei der Tierhaltung. So verringerte sich die Zahl der Schweinehalter seit 2010 um fast die Hälfte. Der Bestand an Tieren nahm jedoch nur geringfügig ab. In Niedersachsen gibt es noch 6500 Betriebe mit Schweinehaltung – ein Minus von rund einem Drittel. Die Zahl der Tiere erhöhte sich um etwa 2 Prozent auf 8,6 Millionen.

Während bundesweit jeder Betrieb im Jahr 2010 im Schnitt 459 Schweine hielt, waren es 2020 bereits 827 Schweine je Bauernhof. „Die zunehmenden Anforderungen und nötigen Investitionen können kleinere Betriebe immer weniger stemmen“, sagte die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU). „Wir müssen aufpassen, dass kein Strukturbruch entsteht.“

Stark zugenommen hat die Zahl der Legehennen: Bundesweit wurden zuletzt rund 42 Millionen Tiere gehalten und damit 40 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Knapp die Hälfte der Hennen war 2020 in niedersächsischen Ställen untergebracht – dies bedeutet einen Anstieg von knapp 85 Prozent innerhalb von zehn Jahren. Gehalten wurden diese Tiere von 4700 Betrieben – etwa 4 Prozent weniger als 2010.

Erheblich mehr Ökobauernhöfe

Der Trend zu Biolebensmitteln wirkt sich auf die Landwirtschaft aus: Die Zahl der ökologisch wirtschaftenden Betriebe hat sich in Niedersachsen im vergangenen Jahrzehnt um knapp 42 Prozent auf etwa 1700 Höfe erhöht. Diese bewirtschafteten zuletzt zusammen rund 120.000 Hektar und damit insgesamt knapp 5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Fast jeder zehnte Betrieb zwischen Ems und Elbe wurde 2020 von einer Frau geleitet. Familienbetriebe dominieren nach wie vor das Bild: Von den insgesamt 90.500 festen Arbeitskräften in der niedersächsischen Landwirtschaft waren 2020 etwa 61 Prozent Angehörige der jeweiligen Eigentümerfamilien – zehn Jahre zuvor hatte der Anteil noch bei 75 Prozent gelegen.

Weniger Beschäftigte

Insgesamt ist die Zahl der Beschäftigten seit 2010 um rund 6 Prozent gesunken. Von Februar 2019 bis März 2020 unterstützen rund 44.700 Saisonarbeitskräfte die niedersächsischen Betriebe.

Von Jens Heitmann