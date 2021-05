Kontogebühren: Kunden können mit Rückerstattungen rechnen

Hannover

Wenn Banken und Sparkassen ihre Gebühren erhöhen oder ein neues Preismodell einführen wollten, mussten sie bis vor wenigen Tagen nur ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ändern – solange die Kunden dem nicht widersprachen, konnten sie fortan mehr kassieren. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zu den Konditionen der Postbank steht diese Praxis nun infrage. Was bedeutet das für die Kunden? Die HAZ hat Fragen und Antworten zusammengestellt.

Wie sind die Geldhäuser bisher vorgegangen?

In etwa so wie jüngst die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Das Institut hat seine Kunden Ende April darüber informiert, dass ab Juli eine „neue Girowelt an den Start“ gehe: „Neben den bekannten Mehrwertleistungen wie den Ticket- und Reiseservice dürfen Sie sich auf viele neue und attraktive Angebote freuen“, heißt es in dem Schreiben. Dass auch die Kontogebühren steigen, geht aus der neuen Preisliste nicht unmittelbar hervor. „Wie in den AGB vereinbart, gilt Ihre Zustimmung zu den vorgenannten Änderungen der Verträge als erteilt, wenn Sie ihnen nicht bis zum 30.06.2021 widersprechen“, heißt es weiter.

Warum wurde diese Praxis solange toleriert?

Die Banken haben sich auf den Paragrafen 675g des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) berufen, der seit 2009 in Kraft ist. Darin heißt es: „Der Zahlungsdienstleister und der Zahlungsdienstnutzer können vereinbaren, dass die Zustimmung […] zu einer Änderung […] als erteilt gilt, wenn dieser dem Zahlungsdienstleister seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung angezeigt hat.“

Bundesgerichtshof spricht von „fingierter Zustimmung“

Der Elfte Zivilsenat beim Bundesgerichtshof unter dem Vorsitz von Richter Jürgen Ellenberger (Mitte) hält es für unzulässig, dass Banken ihre Kunden über bevorstehende Änderungen der AGB informieren und die Zustimmung voraussetzen, wenn keine Reaktion kommt. Quelle: Uli Deck/dpa

Weshalb ist diese Vorgehensweise plötzlich zu beanstanden, wenn sie durch einen Passus im Gesetz gedeckt war?

Weil nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes (Az.: XI ZR 26/20) der BGB-Paragraf 307 höher zu gewichten ist. Danach sind AGB-Bestimmungen unwirksam, „wenn sie den Vertragspartner […] entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen“. Das Schweigen der Kunden reiche nicht aus, um gravierende Änderungen durchzusetzen, erklärte der elfte Zivilsenat. Solch eine „fingierte Zustimmung“, wie die Richter das nennen, sei nicht erlaubt.

Wie reagieren die Finanzinstitute auf das BGH-Urteil?

Man werde die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und im Anschluss eine Bewertung vornehmen, heißt es in der Branche. Nach der beim BGH geübten Praxis werde diese wohl erst in einigen Wochen veröffentlicht. „Selbstverständlich wird die Sparkasse Hannover das zum AGB-Änderungsmechanismus ausgesprochene BGH-Urteil, soweit es einschlägig ist, berücksichtigen“, erklärte das Institut. Ähnlich äußerte sich die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg. Die Hannoversche Volksbank werde „die Umsetzung der für den 1. Juli 2021 geplanten Erhöhung unserer Entgelte für Girokonten bis zur Klärung der offenen Rechtsfragen aussetzen“, sagte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch.

Verbraucherzentrale rät zunächst von Widerspruch ab

Welche Optionen haben Banken und Sparkassen?

Manche Verbraucherschützer erwarten, dass Institute, die bereits AGB-Änderungen verkündet haben, ihren Kunden neue Schreiben mit dem alten Inhalt schicken werden – dann aber verbunden mit der Aufforderung, der Gebührenerhöhung aktiv zuzustimmen. „Vielleicht gehen sie dabei direkt so weit, dass sie mitteilen, dass sie ohne Zustimmung das Konto kündigen werden“, heißt es beim Onlineportal Finanz-Tip.

Wie sollten Kunden von Geldhäusern reagieren, die zuletzt Preiserhöhungen angekündigt haben?

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Niedersachsen ist ein Widerspruch derzeit nicht sinnvoll. „Soweit sich Anpassungsklauseln als unwirksam erweisen, müssen Vertragsänderungen ohnehin zurückgenommen werden“, sagte deren Finanzexperte Philipp Rehberg. Die Kunden hätten dann ein Recht auf Rückerstattung zu viel gezahlter Entgelte. Wer einer Preiserhöhung jetzt widerspreche, müsse hingegen mit einer Kündigung seitens des Geldinstituts rechnen. „Widersprechen sollte deshalb nur, wer ohnehin einen Anbieterwechsel plant und diesen jetzt umsetzen möchte“, sagte Rehberg.

Rückerstattungen könnten Banken eine Milliarde Euro kosten

Wie hoch könnten die Rückerstattungen ausfallen?

Kunden müssten infolge des aktuellen BGH-Urteils nur die bei der Kontoeröff­nung gültigen Preise zahlen, heißt es bei der Stiftung Warentest: „Auf unwirk­same Erhöhungen entfallendes Geld ist zu erstatten.“ Ein Anspruch auf Rück­forderung von erhöhten Gebühren, die vor dem 1. Januar 2018 geleistet wurden, dürfte hingegen verjährt sein. Eigentlich müssten die Institute rechts­widrig kassierte Gebühren von sich aus erstatten, erklärt die Stiftung. „Die Erfahrung lehrt aber: so läuft es nicht.“ Dann sei es an den Kunden, ihr Recht auf eine Nachzahlung durchzusetzen.

Was bedeutet das BGH-Urteil für die Banken und Sparkassen?

Für die Finanzinstitute werden die Einnahmen aus Gebühren zunehmend wichtiger. Wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind ihre Überschüsse im Zinsgeschäft deutlich gesunken. Sie versuchen deshalb, diesen Rückgang über höhere Gebühren und Provisionen ein Stück weit zu kompensieren. „Die Konsequenzen können für die Kreditwirtschaft erheblich sein“, heißt es bei der Hannoverschen Volksbank. Nach Schätzungen aus der Branche könnten die Rückerstattungen für die vergangenen Jahre die Geldhäuser insgesamt einen Betrag von mehr als einer Milliarde Euro kosten.

Könnte das BGH-Urteil auch für andere Branchen Folgen haben?

Urteile binden nach deutschem Recht immer nur die direkt am Verfahren beteiligten Parteien. Das waren in diesem Fall der Verbraucherzentrale Bundes­verband und die Post­bank. Da die AGB dieser Bank aber den Musterbedingungen anderer Institute entsprechen, betrifft das Urteil auch die übrigen Geldhäuser. Ob die Urteilsbegründung auch für andere Branchen gelten könne, habe der elfte Zivilsenat nicht entschieden, sagte eine BGH-Sprecherin.

Von Jens Heitmann