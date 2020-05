Das VW-Gesetz gibt Niedersachsen bei Volkswagen viel Macht. Diese wäre bei einem Ausfall einer Dividende bedroht, meint Jens Heitmann. Doch in der Krise sollte jede Firma ihr Geld zusammenhalten – dies würde bedeuten, dass der Autobauer nicht so viel Gewinn an die Aktionäre ausschüttet wie bisher geplant.