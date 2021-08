Ein kleines Zahlenspiel: Auf der Eurobike in Friedrichshafen, der Leitmesse für Zweiräder, zeigen 630 Aussteller ihre Produkte. Bei der Internationalen Automobilausstellung in der kommenden Woche in München, die sich zeitgemäß IAA Mobility nennt, werden es 700 sein, darunter auch 70 Fahrradhersteller. Zählt man beides zusammen, sind auf den wichtigsten deutschen Mobilitätsmessen in diesem Jahr mehr Zweiräder als Autos zu sehen.

Den weiter steigenden Stellenwert, den das Fahrrad erringt, verdeutlichen nicht nur Wachstumszahlen bei Ab- und Umsatz. Autohersteller wie Porsche und -zulieferer wie Bosch oder Schaeffler mischen in der Zweiradbranche mit, weil sie sich bedingt durch den Umbruch in der Automobilindustrie nach neuen Tätigkeitsfeldern umschauen. Dabei sind sie auf High-Tech-Fahrräder gestoßen.

Zwei Faktoren trüben die Stimmung allerdings ein. Zum einen leidet auch die Fahrradbranche unter den Lieferengpässen für Bauteile und für elektronische Komponenten. Zum anderen hält der Ausbau der Infrastruktur für den Fahrradverkehr mit der Entwicklung immer noch nicht Schritt. Beim sogenannten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) haben in diesem Jahr wieder Durchschnittsnoten für Spitzenplätze im Städtevergleich gereicht; das gilt besonders für das sensible Thema Sicherheit. Wenn immer mehr und technologisch immer besser ausgestattete Fahrräder unterwegs sind, werden die Städte handeln müssen. Sonst ist der Boom schnell vorbei.

Von Bernd Haase