Kürzlich hat Aldi die Abkehr vom Billigfleisch angekündigt. Spätestens ab 2030 will der Discounter nur noch Frischfleisch von Tieren aus höherwertigen Haltungsformen zu verkaufen. Bis 2025 werde man komplett auf Fleisch von Rind, Schwein, Hähnchen und Pute aus der sogenannten Haltungsform 1 verzichten, die nur den Mindestanforderungen entsprich. Bauern und Verarbeiter hätten damit „über Jahre hinaus Planungssicherheit“, versprach der Konzern Ende Juni. Notgedrungen zog die Konkurrenz mit ähnlichen Ankündigungen nach, bei Tierschützern war die Freude groß.

Rechnung ohne die Kunden gemacht

Die Schweinemäster empfinden die Lage anders: Viele Betriebe hatten ihre Ställe zuletzt umgebaut, damit sie die Kriterien für die Haltungsstufe 2 erfüllen. Der Anreiz dafür war eine Ausweitung des Angebots durch die Initiative Tierwohl Anfang Juli – je Schwein sollte es einen Bonus von 5,28 Euro geben. Anscheinend hat der Lebensmitteleinzelhandel seine Rechnung jedoch ohne seine Kunden gemacht: An der nötigen Nachfrage für die teurere Ware fehlt es offenbar.

Weg führt oft doch nicht an die Frischetheke

Ganz überraschend kommt das nicht. Laut Umfragen liegt das Tierwohl vielen Konsumenten schon seit Längerem am Herzen – wohl auch, weil ihnen die Bilder aus engen Ställen zunehmend auf den Magen schlagen. Eine große Mehrheit erklärt sich sogar bereit, für Fleischprodukte mehr zu zahlen, um so bessere Haltungsbedingungen zu honorieren. Alles Theorie. Im Alltag gerät die gute Absicht bisher schnell wieder in Vergessenheit, weil die Tiefkühltruhe mit dem Billigfleisch verlockender als etwa die Frischetheke oder gar der Weg zum Qualitätsgeschäft. Solang es die Billigheimer gibt, wird sich daran wenig ändern.

Von Jens Heitmann