Kommentar zum Mindestlohn: 12 Euro – Maßstab für soziale Gerechtigkeit

Der Mindestlohn soll nach den Plänen von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf 12 Euro steigen. Auch die Mehrheit in der Bevölkerung hält dies für angemessen – für die Beschäftigten ist das aber keine Garantie dafür, dass sie am Ende mehr Geld in der Tasche haben, meint Jens Heitmann.