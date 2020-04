Kommentar: Nur Verständnis war zu wenig

Hannover

In der Wirtschaft wächst nur noch der Pessimismus. Vier von fünf Unternehmen rechnen für dieses Jahr mit schrumpfenden Umsätzen, jede vierte Firma schreibt bereits mehr als die Hälfte ihrer Erlöse ab, fast jeder fünfte Betrieb fürchtet die Insolvenz. Das geht aus der jüngsten Blitzumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervor – Anfang März blickte nur knapp die Hälfte der 15.000 teilnehmenden Unternehmen so skeptisch in die Zukunft.

Vor allem der Mittelstand sieht sich in einem Wettlauf mit der Zeit: Wenn die Produktion stillsteht und der Geschäftsbetrieb ruht, laufen trotzdem viele Kosten weiter – viele sehen deshalb ihre Liquidität schnell dahinschwinden. Während Konzerne wie die Lufthansa oder die Tui einen direkten Zugang zur Bundesregierung und zu staatlichen Kapitalspritzen haben und Kleinstbetriebe von Sofortzuschüssen profitieren, tut sich für das Gros der Unternehmen eine gefährliche Lücke auf. Denn bei den Banken konnten sie bisher oft nur auf Verständnis für ihre verzweifelte Lage hoffen.

Dem lag kein böser Wille zugrunde, sondern eine gut gemeinte Vorschrift: Wer als Unternehmer einen Kredit haben möchte, muss einen verlässlichen Geschäftsplan vorlegen, um das Risiko der Geldgeber zu begrenzen. Da derzeit aber niemand abschätzen kann, wie lange die Krise noch anhält, können die meisten Mittelständler damit nicht dienen. Um diese Hürde aus dem Weg zu räumen, springt nun der Staat ein, der Notkredite bis zur Höhe von drei Monatsumsätzen zu 100 Prozent verbürgt. Angesichts der Dimension der übrigen Hilfspakete erscheint dieses Risiko fast schon überschaubar.

