Kommentar zum Ausbildungsmarkt: Gewichte verschieben sich

Hannover

Auf dem Ausbildungsmarkt ist nach wie vor längst nicht alles Gold, was glänzt. Immer noch passen das Angebot an Lehrstellen und die Vorstellungen des Nachwuchses in Sachen Traumberuf häufig nicht zueinander. Deshalb bleiben Stellen unbesetzt, oder es findet sich erst in letzter Minute ein Kandidat oder eine Kandidatin.

Aber es gibt positive Signale. Die Zahl der abgeschlossenen Verträge steigt wieder, obwohl die Pandemie sowohl den Betrieben, als auch den Schulabsolventen nach wie vor Knüppel zwischen die Beine wirft. Berufsorientierung ohne entsprechende Messen, Möglichkeiten für Praktika und ähnlichem Rüstzeug bleibt für junge Menschen, die eine wichtige Entscheidung für ihren künftigen Lebensweg treffen müssen, eine Herausforderung. Gleiches gilt für Firmen, die dringend Ersatz für ausscheidende Fachkräfte suchen.

Bemerkenswert ist, dass sich in Sachen Ausbildung Gewichte zu verschieben scheinen. Lange hat die Wirtschaft den Eindruck vermittelt, den Nachwuchskräften ein Höchstmaß an Qualifikation abverlangen zu wollen. Dabei gibt es ausreichend Berufe, in denen man weder höhere Integrale lösen können, noch das Periodensystem der Elemente aus dem Stegreif beherrschen muss. Für einen Gesellenbrief sind andere Fähigkeiten gefragt.

Das scheint sich bei den Aspiranten herumzusprechen. Bau- und Ausbaugewerbe etwa verzeichnen Zuwachsraten, während im technisch-industriellen Bereich weniger Azubis angeheuert haben als zuletzt. Dahinter könnte der Strukturwandel etwa in der Autoindustrie stecken, der junge Leute vor die Frage stellt, ob ihr erlernter Beruf irgendwann nicht doch von einem Roboter ausgeführt oder nicht mehr benötigt wird. Handwerk zum Beispiel dagegen hat weiterhin goldenen Boden, Ausnahmen bestätigen die Regel.

Von Bernd Haase