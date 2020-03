Kommentar: Die Prioritäten verschieben sich

Hannover

Neben Verhandlungsgeschick braucht es in Tarifrunden auch Terminglück. Als die IG BCE im Herbst ihren neuen Vertrag mit den Chemie-Arbeitgebern aushandelte, lief die Konjunktur schon nicht mehr rund, dennoch kam dabei ein Abschluss heraus, der die Kollegen aus der Metall- und Elektroindustrie heute vor Neid erblassen lässt – als Preis für vergleichsweise moderate Zuwächse beim Lohn konnte die Gewerkschaft weitere freie Tage und eine Pflegezusatzversicherung auf Kosten der Unternehmen durchsetzen.

Kurzarbeit für ganze Belegschaften

Dass ein ähnlicher Abschluss für die Metall- und Elektroindustrie nicht einmal ansatzweise zu erreichen sein würde, hatte man in der Zentrale der IG Metall früh geahnt – im Bezirk Niedersachsen setzte sich diese Erkenntnis erst mit leichter Verzögerung durch. Inzwischen ist klar, dass die aktuelle Krise weit über einen der üblichen Abschwünge hinausgeht: In der deutschen Schlüsselbranche steht vielerorts die Produktion still, ganze Belegschaften werden in Kurzarbeit geschickt.

In so einer Lage verschieben sich die Prioritäten. Es kann nur noch darum gehen, möglichst viele Jobs zu retten und die Einkommenseinbußen der Beschäftigten in Grenzen zu halten. Ersteres kann kein Tarifvertrag garantieren, das zweite Ziel wird mit dem Pilotabschluss weitgehend erreicht. Dass es darüber hinaus gelungen ist, zusätzliche freie Tage für die Kinderbetreuung zu vereinbaren, spricht ebenso für die Vernunft wie die kurze Laufzeit bis zum Jahresende – sollten sich die Aussichten für die Betriebe wieder bessern, können beide Seiten erleichtert zu den gewohnten Ritualen einer Tarifrunde zurückkehren.

Die Prioritäten verschieben sich

