Vor vier Jahren hat der Berliner Verkehrswissenschaftler Heinrich Strößenreuther, später bundesweit als „Rebell im schwarzen Anzug“ bekannt geworden, mit zwei Dutzend Mitstreitern einen Volksentscheid in seiner Heimatstadt inszeniert. Sie legten zehn Forderungen für einen besseren Radverkehr in der Bundeshauptstadt vor und bekamen rund 100.000 Unterschriften zusammen. Zum eigentlichen Volksentscheid ist es dann gar nicht mehr gekommen. Die unter Druck geratene Politik verabschiedete im Senat ein entsprechendes Gesetz, in dem fast sämtliche Forderungen der Initiative übernommen wurden.

Bürgerinitiative hat einen Nerv getroffen

Ähnliches zeichnet sich nun in Hannover ab. Diejenigen, die das Bürgerbegehren für ein schnelleres Ende der Kohleverbrennung in Stöcken fordern, wurden anfangs oft belächelt. Es zeigt sich aber nun, dass sie einen Nerv getroffen haben. Putzigerweise knüpft sich das gar nicht an die Zahl der Unterschriften, denn deren genaue Höhe bleibt nebulös. Sie haben aber bei Enercity eine anfängliche Geht-nicht-Mentalität aufgebrochen. Das hat der Energieversorger rechtzeitig gemerkt. Deshalb hat sich das Bürgerbegehren jetzt schon gelohnt, obwohl nicht klar ist, ob alle Blütenträume reifen. Denn bisher ist dies, zumindest im Bezug aufs Kraftwerk Stöcken, nicht mehr als eine Absichtserklärung – und auf die Genehmigungsverfahren für Ersatzanlagen darf man gespannt sein. Dass der grüne Oberbürgermeister Sympathien für das Bürgerbegehren erkennen ließ, dürfte beim Einlenken der Stadtwerke im Übrigen nicht geschadet haben.

Ein Trugschluss wäre es aber, Bürgerbegehren und Volksentscheide nun zum allgegenwärtigen Handwerkszeug zu machen. Sie taugen für übergeordnete Themen wie Klimaschutz oder Verkehrsstrategie, aber nicht für Detailfragen wie die Anzahl der Parkplätze an Velorouten in Hannover. Für so etwas sind gewählte Politiker zuständig, die den Mut aufbringen müssen, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Zum Glück tun sie das in der Regel.

