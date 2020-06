Kommentar zu Diess und VW: Die Nerven liegen blank

Hannover

Als ob VW mit dem sinkenden Absatz in der Corona-Krise und den Pannen bei der Einführung neuer Modelle nicht genug Problem hätte: Jetzt steckt der Konzern auch noch in einer veritablen Führungskrise. Vorstandschef Herbert Diess hat den eigenen Aufsichtsrat öffentlich scharf kritisiert. Was selbst in einen Unternehmen, das schon so manchen Machtkampf erlebt hat, eher ungewöhnlich ist. Aber nicht nur das: Diess hat Mitgliedern des Kontrollgremiums vor Tausenden Zeugen sogar Straftaten vorgeworfen, weil sie interne Informationen weitergegeben haben sollen. Ein absolutes Unding für einen Topmanager – selbst wenn der Vorwurf stimmt.

Gemeint hat Diess womöglich Mitglieder der Arbeitnehmerseite, mit denen er schon länger im Clinch über die Ausrichtung des Konzerns liegt. Getroffen hat er damit alle Aufsichtsräte, auch Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU). Das kann sich niemand gefallen lassen. Dass Diess im Amt bleibt, wenn auch in seinen Kompetenzen beschnitten, ist fast erstaunlich.

Es war offenbar ein Kompromiss nach längerer Abwägung im Aufsichtsrat. Am Ende mag die Überlegung gestanden haben, dass ein Rauswurf VW mehr schaden als nutzen würde. Vielleicht ist die Entscheidung auch als eine letzte Warnung für Diess zu verstehen. Oder als Gnadenfrist, um noch eine paar heiße Kartoffeln aus dem Feuer zu holen, bevor er abgelöst wird. Das größte Problem, das der Konzernchef schnell lösen muss: Wie kann VW trotz der Wirtschaftskrise wieder mehr Autos verkaufen?

Fest steht: Der vormals beinahe allmächtig scheinende Diess ist angezählt.

Von Marco Seng