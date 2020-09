Hannover

Es gibt nichts zu beschönigen: Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist seit Auftauchen des unheimlichen Virus weiter schwer unter Druck. Aber es gibt Lichtblicke. In dieser Woche korrigierte das Bundeswirtschaftsministerium seine Konjunkturprognosen nach oben. Die Arbeitsagentur führte einen erneuten Anstieg der Arbeitslosenzahl vor allem auf sommerliche Saisoneffekte und nicht mehr zuerst auf Corona zurück. Auch die vom Ifo-Institut ermittelte sinkende Zahl der Kurzarbeiter gehört in Kategorie Lichtblick.

Kurzarbeit hat Schlimmeres verhindert

Man kann sich sicher sein, dass die von der Bundesregierung und teilweise auch von den Firmen durch Aufstockung der Sätze großzügig gehandhabte Kurzarbeiterregelung den Arbeitsmarkt bisher vor Schlimmerem bewahrt hat. Andere Länder, die dieses Instrument nicht kennen, stehen prekärer da.

Anzeige

Die Kritik etwa vonseiten der Bundesbank, das Kurzarbeitergeld würde das Ende von Unternehmen nur verzögern, aber nicht verhindern, ist unangebracht. Im Einzelfall mag dies zutreffen, aber nicht in der Breite. Schließlich sind Branchen ganz unterschiedlich von den Pandemiefolgen betroffen. Die exportorientierte Industrie oder die Reisewirtschaft leiden fast flächendeckend, sind aber bestimmt nicht pauschal nicht zukunftsfähig.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das meiste richtig gemacht

Es mag auch Mitnahmeeffekte bis hin zu Mauscheleien geben. Andererseits hat zuletzt, ein weiterer Lichtblick, das Stellenangebot angezogen. Dies spricht dafür, dass die Unternehmen darauf erpicht sind, geschultes Personal zu halten oder neu einzustellen. Fazit: Bei der Kurzarbeit ist, Stand jetzt, nicht alles, aber doch das allermeiste richtig gemacht worden.

Von Bernd Haase