Conti – da war doch was: Vor zehn Jahren hat der Konzern die Folgen der Finanzkrise genutzt, um große Teile der Reifenproduktion aus Deutschland abzuziehen. Jetzt ist wieder Krise, die allerdings auch noch mit einem Umbruch in der für den Zulieferer entscheidenden Automobilindustrie einher geht.

Dass da etwas kommen würde hat sich seit Monaten abgezeichnet. Am Dienstag nun hat der Konzernvorstand um Elmar Degenhart die Daumenschrauben angezogen. Er will das schon laufende Sparprogramm mit einer glatten Verdoppelung der jährlichen Einsparziele verschärfen und hat gleichzeitig einigermaßen unverhohlen einen Standortwettbewerb ausgerufen. Wer beim Kostendrücken nicht spurt, muss büßen. Betroffen davon ist nicht zuletzt die Produktion in Hochlohnländern, zu denen Deutschland nun einmal zählt.

Man strebe in intensivem Austausch mit den Arbeitnehmern nach den nachhaltig wirksamsten Lösungen und einem Ausgleich mit den Interessen der Belegschaft, teilte Degenhart mit. Der Austausch dürfte nicht nur intensiv werden, sondern heftig. Dafür hat der Konzernvorstand mit seinen neuen Sparplänen gesorgt.

Sie kommen nicht zufällig zu einem Zeitpunkt, in dem die Sondierungsgespräche mit Betriebsrat und Gewerkschaften in eine entscheidende Phase gelangen. Die Arbeitnehmervertreter drohen schon mit einem folgenschweren Konflikt. Beim derzeitigen Stand der Dinge spricht nicht viel dafür, dass sich dieser vermeiden lässt. Diese Befürchtungen scheinen auch Anleger an der Börse zu hegen. Im Aktienindex Dax waren die Conti-Papiere am Dienstag größter Verlierer des Tages.

