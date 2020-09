Hannover

Die Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben Friseure hart getroffen – wochenlang durften sie gar nicht öffnen, mittlerweile ist das Haareschneiden unter bestimmten Bedingungen wieder möglich – doch die Kunden halten sich offenbar zurück. Das bekommt auch das nach eigenen Angaben „führende inhabergeführte Friseurunternehmen in Deutschland“ zu spüren. Die Klier Hair Group mit Sitz in Wolfsburg ist wegen drohender Zahlungsunfähigkeit unter den Insolvenzschutzschirm geschlüpft. Ziel sei es, das Unternehmen in eigener Verantwortung „nachhaltig zu sanieren und zukunftsfähig aufzustellen“, teilte ein Sprecher mit.

Den Grundstein für die Klier-Gruppe legte vor mehr also 70 Jahren die Friseurmeisterin Elfriede Klier mit einem Salon im sächsischen Werdau. In den Wirtschaftswunderjahren vergrößerten ihre Söhne Hubertus und Joachim Klier das Unternehmen von Wolfsburg aus.

1400 Friseursalons bundesweit

Waschen, schneiden föhnen: 9200 Mitarbeiter bei Klier machen den Kunden die Haare schön. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Mittlerweile wird die Klier Group in dritter Generation geführt und vereint bundesweit etwa 1400 Friseursalons mit rund 9200 Mitarbeitern unter einem Dach, 130 davon in der Verwaltung und im Logistikzentrum in Wolfsburg.

Vor allem in Kaufhäusern und Einkaufszentren betreibt das Familienunternehmen unter den Marken Frisör Klier, Super Cut, Hairexpress, Essanelle und Styleboxx Frisiersalons und vertreibt dazu Pflegeprodukte. Mehr als 50 000 Kunden am Tag zählte das Unternehmen vor Ausbruch der Pandemie, über 26 Millionen Euro setzten die Salons im Monat um. In der Krise sei das Geschäft um 100 Prozent eingebrochen, klagte das Unternehmen im April.

Für die Kunden hat das Schutzschirmverfahren keine unmittelbaren Auswirkungen. Alle Salons sollen vorerst weiter geöffnet bleiben, versichern die geschäftsführenden Gesellschafter Michael und Robert Klier. In der Stadt Hannover gilt das nach Unternehmensangaben für sechs Geschäfte mit 24 Mitarbeitern. Friseursalons der Unternehmensgruppe finden sich unter anderem bei Karstadt in der Georgstraße, in der Kaufhof-Filialen an der Marktkirche, in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade und in der Ernst-August-Galerie. Auch im Umland von Hannover finden sich etliche Friseursalons der Gruppe in Einkaufszentren.

Die Kunden kamen nicht mehr zu Klier

Überbrückungsfinanzierung aufgebraucht: Die Folgen der Viruspandemie haben Friseure bundesweit hart getroffen. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Als konkreten Grund für die drohende Zahlungsunfähigkeit nennen die Geschäftsführer „die behördlich angeordneten Ladenschließungen im Zuge der Corona-Krise und die anschließende Kundenzurückhaltung in den vergangenen Monaten“. Die beantragte Überbrückungsfinanzierung sei bereits aufgebraucht. Man sei aber überzeugt von einer „profitablen Zukunft der Klier Hair Group“.

Das beantragte Schutzschirmverfahren ist ein Sonderfall des Insolvenzverfahrens. Voraussetzung ist noch vorhandene Liquidität und dass die Sanierung nicht aussichtslos erscheint. Es verschafft Zeit, einen Sanierungsplan vorzulegen – und Schutz vor Vollstreckung.

Gehälter zahlt die Bundesagentur

Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter übernimmt in den kommenden drei Monaten die Bundesagentur für Arbeit. Wie viele Geschäfte die Sanierung überleben werden und wie viele Mitarbeiter ihren Job behalten, ist offen. „Alle Geschäftsprozesse und Kostenstrukturen stehen auf dem Prüfstand“, erklärte ein Sprecher. Dazu zähle auch das Filialnetz. „Unser Ziel ist es, so viele Arbeitsplätze zu erhalten, wie möglich.“ Sollten Filialen geschlossen werden, werde man sich Bemühen, den betroffenen Mitarbeitern einen alternativen Arbeitsplatz anzubieten. „Es ist jetzt jedoch noch zu früh, konkrete Aussagen darüber zu treffen.“

Von Karl Doeleke