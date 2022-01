Hannover

Die Bundesregierung hat am Montag wichtige Förderprogramme für den Neubau von Wohnungen und die energetische Sanierung gestoppt. So gibt es aktuell keine Zuschüsse der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mehr aus dem besonders gefragten Effizienzhaus-55-Programm.

Vor allem zwei Faktoren hätten zu dem plötzlichen Aus geführt, hieß es im von Robert Habeck (Grüne) geführten Wirtschafts– und Klimaschutzministerium. Erstens führten die Programme auch zu Fehlanreizen. Besonders bei der KfW-55-Förderung würden Bauprojekte bezuschusst, die mitnichten ungewöhnlich energieeffizient seien, sondern längst Standard. Zweitens habe eine „enorme Antragsflut“ das Ministerium überrascht. Offenbar ist das Geld ausgegangen. Seit der Ankündigung der Vorgängerregierung vom November, die KfW-55-Förderung Ende Januar einzustellen, ist die Nachfrage sprunghaft gestiegen. Das bisher beantragte Volumen allein für dieses Programm soll sich auf 20 Milliarden Euro belaufen.

Vorwurf an Vorgängerregierung

„Der Antragsstopp ist für die betroffenen Antragsteller eine traurige Nachricht“, sagte Staatssekretär Patrick Graichen. „Wir hätten diesen Schritt gern vermieden.“ Die Schuld wies Graichen der Vorgängerregierung zu. Man habe „in den vergangenen Jahren versäumt, die Förderkulisse anzupassen“. Folgende Änderungen sind nun geplant:

Keine neuen Anträge: Laut Bundeswirtschaftsministerium wird seit Montag kein neuer Förderantrag für die Programme „Effizienhaus-55 im Neubau“ und „Effizienzhaus-40 im Neubau“ sowie aus den Programmen zur energetischen Immobiliensanierung mehr bearbeitet.

Unklare Lage bei frischen Anträgen: Den Angaben zufolge ist noch nicht entschieden, was mit den eingegangenen, aber noch nicht bewilligten Anträgen auf Neubauförderung geschieht.

Künftig Kredite denkbar: In Berlin hieß es, geprüft werde, ob die Förderbank ein Angebot zinsverbilligter Kredite zur Verfügung stellen könne statt des bisherigen Tilgungs- oder Investitionszuschusses.

Priorität bei Sanierung: Fördergeld soll laut Ministerium künftig dort gezielt eingesetzt werden, wo die CO2-Einsparung am höchsten ist. Dies sei im Gebäudebereich vor allem bei Sanierungen der Fall. Neue Programme würden jetzt erarbeitet.

Immobilienverbände laufen Sturm

Die Verbände der Wohnungswirtschaft äußerten heftige Kritik. Sie hatten ihre Investitionen auf die bisher gültigen Förderzusagen ausgerichtet. „Der abrupte Stopp aller Förderprogramme wird auch immense negative Auswirkungen auf den dringend notwendigen Wohnungsbau in Niedersachsen hervorrufen“, sagte Dirk Streicher, Vorstandschef des Immobilien-Landesverbands BFW. Beim BFW-Bundesverband sprach Präsident Andreas Ibel von einem „Vertrauensverlust“. Bei vielen Immobilienentwicklern brächen jetzt die Finanzierungen zusammen. „400.000 neue Wohnungen pro Jahr werden so sicher nicht gebaut“, sagte Ibel. Dabei spielte er auf das Ziel der Bundesregierung an.

Beim Verband der Wohnungswirtschaft Niedersachsen-Bremen (VDW) zeigte sich Direktorin Susanne Schmitt bestürzt. „Mit diesem Programmstopp rückt das Erreichen der Klimaziele im Gebäudesektor in weite Ferne“, sagte Schmitt. Das treffe besonders die sozialen Wohnungsunternehmen, die sich bemühten, preiswerten Wohnraum zu schaffen.

Landesbauminister Olaf Lies (SPD) versuchte, dem plötzliche Aus etwas Positives abzugewinnen. Die starke Nachfrage nach Fördergeld sei „erst einmal gut, denn sie zeigt, dass in den Klimaschutz investiert wird“. Jetzt müsse es aber schnell Klarheit über neue Programme geben. Dabei dürfe keine größere Förderlücke entstehen, weil die Wohnungswirtschaft Planungssicherheit brauche.

Das sind die KfW-Förderprogramme KfW-55 oder KfW-40: Die Zahlen bei den Förderprogrammen signalisieren, wie viel weniger Energie Neubauten verbrauchen im Vergleich zum Standardgebäude. Dessen Verbrauch wird im Gebäudeenergiegesetz (GEG) definiert. Ein Effizienzhaus-55 gemäß den KfW-Richtlinien verbraucht also 55 Prozent der Energie dieses Standardgebäudes – ein Effizienhaus-40 nur 40 Prozent. Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP auf Bundesebene vereinbart, dass von Januar 2025 an deutlich strengere Vorgaben gelten sollen. Der im GEG als Standard definierte Energieverbrauch soll dann dem heutigen Effizienzhaus-40-Wert entsprechen.

Von Conrad von Meding