Hannover

Wer als erfahrener Pilot mehr als 16.000 Euro im Monat verdienen möchte, hat in Deutschland keine große Auswahl: Neben der Lufthansa bewegen sich die Gehälter nur noch bei Tuifly auf diesem Niveau. Insofern hätte die Ferienfluggesellschaft erwarten können, dass ihre Kapitäne und Ersten Offiziere die ausgesprochenen Kündigungen nicht klaglos hinnehmen. Um so erstaunlicher mutet es deshalb an, mit welcher Nachlässigkeit das Unternehmen die Entlassungen begründet hat. Folglich haben sich alle bisher mit der Angelegenheit befassten Arbeitsgerichte auf die Seite der Piloten gestellt.

Tuifly: Die Flotte ist zu teuer

Die Tui wusste nie so recht, was ihre deutsche Fluggesellschaft eigentlich sein soll. Erst brachte sie Pauschalurlauber in die Feriengebiete, dann folgte die Aufteilung in einen Billig- und einen Charterflieger, bis eine Weile das Hybrid-Modell von Air Berlin als Vorbild galt. Nach deren Pleite wurde Tuifly zu einem bloßen Anhängsel des Reiseveranstalters Tui Deutschland degradiert, der kaum noch unternehmerische Freiheiten zuließ. Nur eines war für den Konzern immer klar: Die Flotte ist zu teuer. Vor fünf Jahren hätte man Tuifly deshalb gern an die arabische Airline Etihad verhökert.

Gescheitert ist dieser Versuch auch am Widerstand der Belegschaft. Die Konzernführung hat nie vergessen, wie Piloten und Kabinencrews seinerzeit mit spontanen Krankmeldungen den Betrieb lahmlegten. Von diesem Korpsgeist ist nun nicht mehr viel übrig: Der eigenwillige Verlauf der Sozialauswahl vor der Kündigungswelle hat wie ein Spaltpilz gewirkt, vor allem im Cockpit sehen sich Kollegen seither als Konkurrenten. Die Tuifly-Führung erweckt nicht den Eindruck, als ob sie das stören würde.

Von Jens Heitmann