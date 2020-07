Hannover

In der für die Geldinstitute guten alten Zeit gingen die Kunden zu ihrer Hausbank, wenn sie einen Immobilienkredit benötigten. Die Cleveren mochten zuvor noch ein oder zwei Angebote von der örtlichen Konkurrenz einholen – ein echter Vergleich über Konditionen aber war so nicht möglich. Das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Bankberater spiegelte das Ungleichgewicht wider: Die Kreditgeber konnten die Zinssätze in der Regel so festsetzen, dass für sie eine sehr auskömmliche Marge dabei herauskam.

Seit das Internet landesweite Vergleiche möglich macht, ist der günstigste Wettbewerber auch für die Kunden von Banken und Sparkassen nur noch einen Mausklick entfernt. Eine solche Konstellation lockt in jeder Branche Vermittler an, die das Angebot in der Breite sichten und transparent machen. Seither haben die Kreditgeber nur noch zwei Möglichkeiten: Sie können entweder versuchen, mit dem niedrigsten Zins an Kunden zu kommen – oder sie entwickeln sich selbst zum Makler und kassieren für „ihre“ Kunden eine Provision eines anderen Instituts.

Erfolg mit einem listen Angebot

Auf dieses Dilemma hat der Newcomer Hypoport mit einem listigen Angebot reagiert: Der Plattformbetreiber bietet Sparkassen und Volksbanken jeweils eigene Vergleichsnischen an, um das Baufinanzierungsgeschäft möglichst in den eigenen Reihen zu halten. Damit sind die Berliner für die teilnehmenden Institute keine Gegner mehr, sondern Partner – und können trotzdem Provisionen kassieren. Entsprechend dynamisch entwickelt sich das eigene Geschäft, auch an der Börse geht es steil aufwärts: Der Kurs der Aktie ist seit 2007 um mehr als 6500 Prozent gestiegen.

Von Jens Heitmann