Immer mehr Paket-Betrug – DHL-Bote: „Wir müssen den Schaden aus eigener Tasche zahlen“

Paketboten haben durch boomenden Onlinehandel und das Weihnachtsgeschäfts gerade besonders viel zu tun. Doch anders als in Vorjahren müssen sie sich zunehmend mit Betrugsfällen auseinandersetzen, die erst durch die Corona-Hygienemaßnahmen möglich geworden sind: Auf den Handscannern der Zusteller muss bei keinem der großen Lieferdienste mehr unterschrieben werden – und das wird ausgenutzt. Den Schaden trägt oftmals allerdings nicht der Versanddienstleister, sondern der Zusteller, wie die „Märkische Allgemeine“ ( MAZ) von einem Potsdamer DHL-Boten erfuhr.

Betrugsversuche haben sich verdreifacht

„Normalerweise hatte ich in einem Jahr vielleicht ein, zwei Fälle“, sagt er. Allein während des Frühjahrs seien es plötzlich mindestens zehn Fälle gewesen. Insgesamt gebe es jeden Tag „zwischen 150 und 200“ Recherchefälle in Potsdam, wo Pakete angeblich nicht angekommen sind. Vor dem Lockdown habe diese Zahl noch bei rund 50 gelegen. „Es wird schamlos ausgenutzt“, ärgert sich der DHL-Bote über die Hygienevorschriften. Er will anonym bleiben, um keine Nachteile im Job zu erleben.

DHL widerspricht – „keine deutliche Erhöhung“

Haben die Lockerungen zu vermehrten Betrugsversuchen von Empfängern geführt, die den Empfang nicht mehr quittieren müssen? Eine DHL-Sprecherin bekräftigt, „ dass sich unsere Haftungsquoten auch in 2020 im Rahmen der vergangenen Jahre bewegen und wir etwaigen Auffälligkeiten in gewohnter Konsequenz nachgehen“.

Die absoluten Zahlen seien angesichts der deutlich größeren Paketmengen „etwas angestiegen“. Das Volumen an Sendungen lag im Frühjahrs-Lockdown in Verbindung mit Ostern bei DHL 40 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch jetzt seien „Paketrekordmengen“ unterwegs. Angesichts dieser Entwicklung gebe es „keine deutliche Erhöhung der Nachforschungsquote“.

Derzeit wird auf die eigenhändige Unterschrift durch den Empfänger verzichtet, „so dass der Zusteller diese kontaktfrei für den Kunden übernimmt“, erklärt die DHL-Sprecherin. Konkret bedeutet dass, das der DHL-Bote. „i.A.“ (im Auftrag) mit seinem Namen unterschreibt. Ein Beweisfoto von Paket und Empfänger oder von Paket und einem Ausweisdokument ist aus Datenschutzgründen verboten.

DHL bestätigt: Zusteller haften „in Einzelfällen“ persönlich

Dass Zusteller für Sendungen haftbar gemacht werden, die nicht beim Empfänger angekommen sein sollen, bestätigt die DHL: „Es gibt Einzelfälle, in denen ein möglicher Regress gegenüber dem Zusteller geprüft wird, sollten bei der Auslieferung der Sendung die hierfür geltenden – und konkret definierten - betrieblichen Vorschriften nicht eingehalten worden sein.“ Unter welchen konkreten Umständen ein Zusteller haftet, ließ DHL auch auf Nachfrage offen.

Der Zusteller sagte der Märkischen Allgemeinen Zeitung:„Ich gehe davon aus, dass ich alles nach Vorschrift mache. Aber wenn ich nicht plausibel nachweisen kann, dass ich es abgegeben habe, muss ich es aus eigener Tasche zahlen“, erzählt er. Manchen der mutmaßlichen Betrüger renne er wochenlang hinterher, mache Termine, um doch noch eine Empfangsbestätigung zu bekommen. „Mir wird dann irgendwann vom Chef mitgeteilt, dass auch nach einer Recherche das Paket nicht auffindbar ist und ich als Zusteller den Schaden zahlen muss.“

Viele Zusteller zahlen um Konflikte mit dem Arbeitgeber zu vermeiden

Er wisse von Kollegen, die zur Polizei gehen und Anzeige stellen. Doch die Erwartungen daran sind angesichts der niedrigen Sachwerte gering. Mal gehe es um 19 Euro, mal um 60 Euro. Doch für die Zusteller summieren sich diese Einzelfälle. Mit der Firma legt sich keiner an. „Viele haben einen befristeten Vertrag oder sind auf Probe. Die schlucken das, um ihren Job nicht zu verlieren“, sagt der Bote. „Ich wünsche mir, dass DHL hinter uns steht. Viele sind schon lange dabei und die Firma weiß, dass wir verlässlich sind. Stattdessen geht es nur darum, dass die Regresssumme so tief wie möglich gehalten wird. Das wurde uns von oben auch so gesagt.“

Bote fordert Unterschrift des Empfängers – der kann sich ja die Hände waschen

Dabei sieht die Lösung für ihn so einfach aus. „Der Kunde könnte richtig auf dem Scanner unterschreiben. Er kann sich ja auch anschließend in seiner Wohnung die Hände waschen. Ich kann das nicht“, sagt er. Um sich zu schützen, desinfiziert er nach etwa zehn Sendungen seine Hände. Mehr gehe auf Dauer bei derzeit über 200 Sendungen am Tag nicht.

Der Verzicht auf die Unterschrift des Empfängers ist gerade Standard in der Versandbranche. So handhaben es neben DHL derzeit auch die Paketdienste DPD und UPS. Der Zustelldienst Hermes dagegen lässt Kunden weiterhin unterschreiben – allerdings nicht auf dem Scanner, sondern auf der Sendung selbst, die dann vom Zusteller abfotografiert wird. „Damit stellen wir für einen etwaigen Reklamationsfall eine lückenlose Übergabedokumentation sicher“ erklärt ein Sprecher. Eine Lösung für DHL? Der Potsdamer Bote schüttelt den Kopf. Das sei zu zeitaufwendig – gerade jetzt, wo mehr Sendungen unterwegs sind als je zuvor.

