Hannover/Braunschweig

Die große Mehrzahl der Schüler lernt zu Hause. Internetplattformen sollen der heiße Draht zu Lehrern und Mitschülern sein. Doch zum Schulstart nach den Weihnachtsferien brach die Technik vielfach zusammen. Home-Wuling statt Homeschooling. Jörg Ludwig, Gründer einer solchen Plattform namens IServ, bemängelt, dass in der Corona-Krise der Staat über Monate von Steuergeld finanzierte eigene Lernplattformen fürs Homeschooling entwickelt hat, statt die vorhandene Expertise von privaten Unternehmen zu nutzen. „Das Land oder die Kommunen entwickeln lieber eigene Lösungen, die Jahre bis zur Inbetriebnahme brauchen und in die Unsummen von unserem Steuergeld, manchmal zweistellige Millionensummen, gesteckt werden, anstatt mit uns zu reden“, kritisiert Ludwig, „das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Statt mit uns zusammenzuarbeiten, werden sie zu Konkurrenten.“ Er habe schon im vergangenen Jahr Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) um ein Gespräch gebeten, aber bislang leider noch keine Reaktion darauf erhalten, sagt der 38-Jährige bedauernd.

„Wie ein Schlag ins Gesicht“: Jörg Ludwig, hier ein Bild von der Didacta 2018, ist der Gründer von IServ. Quelle: Alexandra Siering/IServ

Kundenzahl seit 2020 verdoppelt, Zahl der Mitarbeiter auch

IServ gehört zu den größten und erfahrensten Anbietern von digitalen Lernplattformen, wie etwa auch die von der Madsack-Tochter Heinekingmedia entwickelte Schul.Cloud. Waren im vergangenen Frühjahr rund 2300 Schulen, die meisten aus Niedersachsen, einige auch aus Schleswig-Holstein, an IServ angeschlossen, sind es laut Ludwig mittlerweile rund 4500.

Hauptgrund für den Zuwachs sei, dass man, als im März 2020 die Schulen wegen der Corona-Krise erstmals für Wochen geschlossen worden sind, schnell reagiert und umgehend allen interessierten Schulen für sechs Monate eine kostenlose Cloud-Version des Schulservers zur Verfügung gestellt habe. Die meisten seien danach dabei geblieben und jetzt bereit, die Kosten von 5 Euro pro Schüler pro Jahr zu zahlen. Das Unternehmen hat seine Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr auf nun 120 verdoppelt. Monatlich könne er fünf bis zehn neue Mitarbeiter einstellen, sagt Ludwig, der Beratungsbedarf der Kunden, zur Hälfte Grundschulen, aber auch viele Gymnasien und Gesamtschulen, sei riesig und wachse stetig.

Staatslernplattform, aber keinen Staatssupermarkt?

Beim digitalen Schulstart nach den Weihnachtsferien hatte es Kritik gegeben, weil an einigen Tagen die Videokonferenzfunktion über Stunden nicht funktionierte. IServ habe aber sofort nachgebessert, betont Ludwig, inzwischen laufe das System auch reibungslos. Teils seien zu kleine Server oder instabile WLAN-Verbindungen schuld an den Pannen gewesen. Die Stadt Hannover hatte erklärt, dass sie keinen Grund dafür sehe, die IServ-Server in den Schulen auszubauen, sie habe schließlich eine eigene leistungsfähige Lernplattform, schulen-hannover.de, aufgebaut, an die alle 99 Schulen seit Mai 2020 angeschlossen seien.

Die meisten Schüler nutzen ihr Smartphone für das digitale Lernen. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Wenn der Staat die Schulen zu den staatlichen Lernplattformen dränge, dann sei das so, als ob man Autofirmen verbiete, Autos zu bauen und stattdessen ein Staatsauto baue, findet Ludwig, oder als ob man die privaten Supermärkte schließe, weil die zu Beginn der Pandemie das Toilettenpapiermanagement nicht gut hinbekommen hätten, und es stattdessen staatliche Supermärkte gebe. In Nordrhein-Westfalen seien Schulen über fünf Jahre vertröstet worden, dass das Land an einer eigenen Schulplattform arbeite, moniert Ludwig, mittlerweile habe IServ nach Niedersachsen in Nordrhein-Westfalen die meisten Kunden.

Wer steckt hinter IServ ?

IServ hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einer preisgekrönten Schüleridee zu einem boomenden Unternehmen entwickelt. Ausschlaggebend sei eigentlich das Engagement seines ehemaligen Chemielehrers an der Braunschweiger Hoffmann-von-Fallersleben-Schule gewesen, berichtet Ludwig. Der habe Ende der Neunzigerjahre technikaffine Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen zusammengeholt. „Damals wurden Computernerds noch belächelt, das war nicht so cool wie heute“, erinnert sich Ludwig. Das Ziel sei es gewesen, ein System zu bauen, das jedem Schüler eine eigene E-Mail-Adresse ermögliche. Zuerst habe man Kabel von einem Computer zum anderen gezogen, dann über die Technische Universität Braunschweig einen Internetzugang an die Schule bekommen. „Das war damals alles noch Neuland“, sagt der Firmengründer. Für ihre erste Version sind Jörg Ludwig und sein Freund Felix Klose 2001 bei „ Jugend forscht“ mit einem dritten Platz ausgezeichnet worden.

E-Mail, Chat und Dateiablage

Vier Bestandteile habe die erste IServ-Fassung gehabt, erklärt Ludwig: eine E-Mail-Adresse für jeden Lehrer und Schüler, ein Diskussionsforum, eine Chat-Funktion und einen Bereich zur Ablage von Dateien. „Das war alles aus Schülersicht gedacht.“ Zunächst wurde das System an der eigenen Schule eingesetzt, dann auch in Osnabrück, dann habe es sich in den vergangenen Jahren immer weiter verbreitet. Eine Plattform für das Distanzlernen ist IServ vor allem 2020 geworden, die Videokonferenzfunktion gibt es erst seit April 2020, das Aufgabenmodul erweitert worden – jetzt allerdings auch mit Feedbackmöglichkeit für Lehrkräfte.

2,5 Millionen Videokonferenznutzer an einem Tag

Nicht immer klappt die digitale Kommunikation auf Anhieb, wie dieser Chat einer Grundschulklasse zeigt. Quelle: Screenshot: HAZ

Für Volllastunterricht sei das System eigentlich nie gedacht gewesen, sagt Ludwig. „Ich kann ja auch keinen Probelauf mit zwei Millionen Menschen machen“, sagt Ludwig. So viele Schüler und Lehrer nutzen IServ aber derzeit im Homeschooling, die Jugendlichen meist über die App auf ihrem Smartphone. „Neulich hatten wir 2,5 Millionen Videokonferenznutzer an einem Tag.“ Inzwischen hätten die Schulen auch gemerkt, dass es besser sei, wenn nicht alle Schulen zeitgleich um 8 Uhr mit dem Onlineunterricht starteten, sondern lieber zeitlich versetzt.

Konkurrenz zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft müsse es bei den Lernplattformen gar nicht geben, sagt Ludwig, denn die einen könnten beispielsweise die Technik und Software, die anderen die Lerninhalte liefern: „Schnittstellen gibt es immer, und wir sind für alles offen.“ Vielleicht meldet sich Minister Tonne ja demnächst doch noch mal bei dem IServ-Gründer zurück.

Von Saskia Döhner