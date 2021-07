IHK Hannover: Mangel an Fachkräften bremst Aufschwung nach Corona-Krise

Hannover/München

Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen blüht die Wirtschaft in der Region Hannover wieder auf. Der regionale Indikator der Industrie- und Handelskammer (IHK) hat zum Halbjahr einen Sprung von 97 auf 113 Punkte geschafft. Er liegt damit um drei Punkte über dem langjährigen Durchschnitt. „Einzelhandel, Gastgewerbe und Dienstleister treiben das Konjunkturklima“, teilte die IHK mit.

Aufhellung in allen nahezu Branchen

Nach Einschätzung von Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover, hat sich die Stimmung der Unternehmen nicht nur in den von der Pandemie besonders betroffenen Branchen verbessert, sondern allgemein. „Nach den Entfesselungen durch die Restriktionen befeuert das Konsumklima den Aufschwung“, sagte Bielfeldt. So habe der Konsumklimaindikator im Facheinzelhandel von 57 auf 100 Punkte zugelegt. Bei den Dienstleistungen stieg er von 66 auf 114 Punkte. Auch in der Gastronomie gehe es aufwärts, wobei aber Einschränkungen etwa bei Familienfeiern und anderen Veranstaltungen nach wie vor zu Umsatzausfällen führten. Dabei registriert die IHK Unterschiede: In der Region Hannover etwa fehlten im Vergleich zu Zeiten vor Corona nach wie vor Städtetouristen, Geschäftsreisende und Messegäste. In Urlauberregionen wie dem Weserbergland oder dem Harz falle die Bilanz dagegen freundlicher aus.

Zu wenige Fachkräfte?

Insgesamt blickt die regionale Wirtschaft einigermaßen optimistisch auf die zweite Jahreshälfte. 25 Prozent der Firmen rechnen mit einer günstigen Entwicklung der Geschäfte, was gegenüber der Umfrage im ersten Quartal eine Steigerung um 5 Prozentpunkte bedeutet. Sorgen bereitet laut IHK mittlerweile wieder der Mangel an Fachkräften. Branchenübergreifend betrachteten ihn 56 Prozent der befragten Betriebe als Geschäftsrisiko.

Lieferprobleme beeinträchtigen Erholung

Der vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex für die deutsche Wirtschaft ist allerdings im Juli um 0,9 auf 100,8 Punkte gesunken. Die Wirtschaftsforscher begründeten dies mit Lieferengpässen bei Rohstoffen und wieder steigenden Corona-Infektionszahlen.

Von Bernd Haase