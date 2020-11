Hannover

Der Streit über die Stellenabbaupläne der Deutschen Messe eskaliert. Die Industriegewerkschaft Metall und der Betriebsrat haben mitgeteilt, dass sie vorerst keine Gespräche über das vom Vorstand des Unternehmens vorgelegte Sanierungskonzept führen wollten. „Verhandlungen kann es nur geben, wenn der Messe-Vorstand von Erpressungsversuchen absieht“, betonten die Arbeitnehmervertreter.

Die Messe benötigt Finanzhilfen in Höhe von rund 100 Millionen Euro. Dafür sollen ihre Anteilseigner – die Stadt und Region Hannover sowie das Land Niedersachsen – Bürgschaften übernehmen. Die Anteilseigner haben Hilfen jedoch von einem Sanierungskonzept abhängig gemacht. Das Konzept liegt vor und beinhaltet unter anderem einen starken Arbeitsplatzabbau. Der Vorstand will bis zum Jahr 2027 rund 290 von 760 Vollzeitstellen im Unternehmen streichen.

Gewerkschaft spricht von „Tarifbruch“

Die Arbeitnehmer sprechen von einem „Kahlschlagkonzept“ und verweisen auf früher getroffene Abmachungen. „Ich empfinde die Art und Weise, wie hier in laufende und eigentlich nicht kündbare Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen eingegriffen werden soll sowie Outsourcing vorbereitet wird, als Tarifbruch. Das muss vom Tisch“, sagte Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Hannover und Aufsichtsratsmitglied der Messe.

Die Messe hatte ihr Konzept von der Unternehmensberatung Boston Consulting auf Tragfähigkeit prüfen lassen. „Wir sehen das vorgelegte Ergebnis als unvollständig und möglicherweise interessengeleitet an“, erklärten Gewerkschaft und Betriebsrat. Der Betriebsratsvorsitzende Karsten Scheibe sagte, dass die Messe „kerngesund in die Corona-Krise geraten“ sei.

Vorwurf der „Lüge“

Jochen Köckler, den Vorstandsvorsitzenden der Messe, bezichtigten sie in diesem Zusammenhang der Lüge. Boston Consulting hatte Workshops angeboten. Auf die Frage, ob außer Arbeitgeber- auch Arbeitnehmervertreter teilnehmen dürften, habe Köckler gesagt, Boston Consulting lehne dies ab. Dies habe sich später als unwahr erwiesen. Zu diesem Vorwurf nahm die Messegesellschaft am Mittwoch keine Stellung.

Die Deutsche Messe konnte seit Mitte März keine Veranstaltungen auf ihrem Gelände organisieren und musste mittlerweile auch die erste Branchenschau des kommenden Jahres – die Domotex – vom Januar in den Mai verschieben. „Das Zukunftskonzept der Messe besteht aus einer Vielzahl an Maßnahmen, um neuen Umsatz zu generieren“, teilte ein Unternehmenssprecher mit und nannte als Beispiele etwa neue Messen in Hannover, hybride und digitale Angebote sowie die Vermietung der Infrastruktur.

„Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie sind jedoch auch Kostenanpassungen ein zentraler Baustein des Konzeptes“, sagte er. Ziel des Vorstandes sei es, gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine verantwortungsvolle Lösung für alle Beschäftigten zu finden. Zu Details will sich die Messe nicht weiter äußern.

Oberbürgermeister Onay ist als Moderator gefordert

Eine Schlüsselrolle hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Messe ist und nun zwischen Vorstand und Arbeitnehmern moderieren muss. „Die Deutsche Messe ist für Hannover systemrelevant“, betonte er. Die Stadt werde ihre Möglichkeiten nutzen, das Unternehmen zu unterstützen. Onay appellierte an die Beteiligten, die „anstehenden, schwierigen Gespräche in Ruhe und Sachlichkeit zu führen“.

Was die Krisenbewältigung angeht, haben Gewerkschaft und Betriebsrat Vorschläge: Zum einen wollen sie, dass die Anteilseigner dem Unternehmen statt mit einer Bürgschaft mit einer Kapitalerhöhung helfen, wie es in der Vergangenheit schon einmal der Fall war. Zum anderen fordern sie ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Drohungen mit einer Insolvenz und ein „erpresserischer Zeitdruck“ müssten unterbleiben, sagten sie.

