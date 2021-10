Hannover

Die Spitzenpolitiker der sich abzeichnenden Ampelkoalition auf Bundesebene wollen beim Kohleausstieg in Deutschland aufs Tempo drücken. Beim Bundeskongress der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) in Hannover nahmen sowohl der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock und FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag Stellung zu dem Thema – mit unterschiedlichen Nuancen. Der Sozialdemokrat und die Grüne waren persönlich vor Ort im Hannover Congress Centrum, der Liberale ließ sich per Live-Stream zuschalten.

Kanzlerkandidat Olaf Scholz wird von den Delegierten mit stehendem Applaus begrüßt. Quelle: Rainer Dröse

„Die neue Regierung wird im ersten Jahr alle Weichen stellen und gesetzlichen Voraussetzungen treffen, dass keine Stromlücke entsteht“, versprach Scholz vor den rund 400 Delegierten. Dies werde nicht gemütlich. Überall müsse in neue Technologien und Fähigkeiten investiert werden, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten.

Strombedarf steigt

Klar sei, dass dazu Strom in großer Menge zur Verfügung stehen müsse. „Allein die chemische Industrie wird im Jahr 2050 so viel Energie verbrauchen wie Deutschland heute insgesamt“, sagte Scholz. Längst gebe es dafür Konzepte und Investitionsvorhaben. Die Bundesrepublik könne den Wandel schaffen und ein „führendes Land in der industriellen Welt der Zukunft“ werden – verbunden mit Exportmöglichkeiten und sicheren, guten Arbeitsplätzen.

„Kohleausstieg ist kein Kampfbegriff“: Die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock während ihrer Rede. Quelle: Rainer Dröse

„Ökologische Marktwirtschaft“

Baerbock sagte, das Motto des Kongresses – „Mit.Mut.Machen“ – könnte auch ein Slogan einer neuen Regierung sein. Von Beginn kommenden Jahres an müsse es darum gehen, Blockaden etwa beim Ausbau der Windenergie zu lösen. Der von den Gewerkschaften bisher nicht als Ziel, aber in den Details kritisch beäugte Kohleausstieg sei kein Kampfbegriff, sondern ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es darum gehe, Gegensätze zu überbrücken. „Wir müssen die Errungenschaften der sozialen mit einer ökologischen Marktwirtschaft kombinieren“, erklärte sie. Die Grünen-Politikerin warb für europäische Lösungen. „Der Anspruch ist, Europa als ersten klimaneutralen Kontinent zu gestalten und damit auch den Wohlstand und den Industriestandort zu sichern“, betonte sie.

FDP-Chef Christian Lindner war in Berlin gefordert. Er ließ sich aber per Live-Stream in Hannover zuschalten. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

„Planungen beschleunigen“

FDP-Chef Lindner forderte beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren etwa in Sachen Windenergie und öffentliche Infrastruktur. „Tempo ist keine Gefahr. Wir haben während der Pandemie gesehen, dass es schnelle Entscheidungen geben kann, wenn gehandelt werden muss“, erklärte er. Höheren Steuern zur Finanzierung von Investitionen erteilte Lindner eine Absage.

Gemessen am Beifall der Delegierten fand Baerbocks Auftritt am meisten Anklang, wobei Lindner als Zugeschalteter im Nachteil war. Scholz wurde mit stehendem Applaus begrüßt und mit freundlichem verabschiedet. Bei Baerbock fiel die Begrüßung zurückhaltender aus – dafür wurde sie während ihrer Rede immer wieder beklatscht. „Als Grünen-Vorsitzende so viel Applaus bei einem IG-BCE-Kongress zu erhalten muss man erst mal schaffen“, sagte der Delegierte Sascha Held aus Hessen, der nach ihr ans Mikrofon trat.

Der am Montag wiedergewählte Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis sagte im Anschluss, er sei beeindruckt, dass jeder der drei Spitzenpolitiker sich klar geäußert habe. „Wir sind an den Grenzen dessen, was wir mit Schönreden erreichen können“, betonte er. Es gelte nun, die für die Energiewende erforderlichen Investitionen, die Bereitschaft und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu klären.

Von Bernd Haase