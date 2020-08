Berlin/Hannover

Die Krise im Gastgewerbe verschärft sich: Trotz der Wiedereröffnung der meisten Gaststätten und Hotels fürchten inzwischen fast 60 Prozent der Betreiber um ihre Existenz. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) unter 7200 Gastronomen und Hoteliers. „Die Krise ist noch längst nicht vorbei“, sagte Dehoga-Präsident Guido Zöllick am Dienstag in Berlin: „Die Angst vor dem Winter ist groß.“ Bisher hatte der Verband erwartet, dass infolge der Corona-Pandemie ein Drittel der Betriebe aufgeben muss.

Der Umfrage zufolge sind insgesamt nur noch 7 Prozent der gastgewerblichen Betriebe geschlossen – dazu zählen neben Diskotheken und Clubs vor allem Cafés, Kneipen und Bars, für die sich aufgrund der Abstandsgebote die Öffnung nicht rechnet. Wer wieder Gäste bewirtet, klagt über hohe Einbußen: Von Januar bis Juli seien die Umsätze durchschnittlich um 60 Prozent gesunken. Bezogen auf das Gesamtjahr rechnen die Betriebe mit einem Rückgang der Erlöse um rund die Hälfte im Vergleich zu 2019. „Das aktuelle Bild der Branche ist aber sehr heterogen“, sagte Zöllick.

Anzeige

Wachstum der Branche in Niedersachsen jäh gestoppt

In Niedersachsen profitieren vor allem Betriebe an der Küste und im Harz vom Trend zum Urlaub in der Heimat. „Bei der Gastronomie in Feriengebieten und mit großen Terrassen brummt derzeit das Geschäft“, sagte der hiesige Dehoga-Hauptgeschäftsführer Rainer Balke. Kleine Restaurants hingegen hätten zu kämpfen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Insbesondere in vielen Städten sei die Lage vieler Betriebe weiter „katastrophal“ – Touristen aus dem Ausland fehlten hier ebenso wie Geschäftsreisende, weil es keine Messen, Kongresse und Tagungen gebe. Discotheken und Clubs seien zunehmend verzweifelt, weil sie nicht öffnen dürfen.

Lesen Sie auch: Veranstaltungsbranche will am Mittwoch demonstrieren

Die Corona-Krise hat das stetige Wachstum der Branche jäh gestoppt: Innerhalb des letzten Jahrzehnts war die Zahl der Beschäftigten im niedersächsischen Gastgewerbe um rund ein Viertel auf 190.000 Mitarbeiter gestiegen. Die rund 20.000 Betriebe kamen im Jahr 2018 auf einen Umsatz von insgesamt 6,5 Milliarden Euro. Laut Umfrage hat fast jeder dritte Betrieb in Deutschland bereits Mitarbeiter entlassen, knapp jeder vierte hält einen Abbau von Stellen für unumgänglich.

Landesregierung hilft mit 25 Millionen Euro

Mehr als 60 Prozent der Unternehmen haben staatliche Soforthilfen in Anspruch genommen, rund jedes zehnte nutzte die Schnellkredite der Kfw-Bank. Seit dem 10. Juli können Betriebe neue Anträge auf Überbrückungshilfe stellen. Sie müssen dafür nachweisen, dass ihr Umsatz im April und Mai im Vergleich zum Vorjahr um 60 Prozent eingebrochen ist und sie bis Ende 2019 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Der Bund könnte dann bis zu 80 Prozent der Fixkosten wie zum Beispiel Miete oder Pacht von Juni bis August übernehmen.

Der Dehoga hält bereits jetzt eine Verlängerung des Programms für nötig, um eine Pleitewelle in der zweiten Jahreshälfte zu verhindern. Hilfreich seien auch eine längerfristige Senkung der Mehrwertsteuer mit Einbeziehung der Getränke sowie eine gesetzliche Regelung, um eine Minderung der Pachten zu ermöglichen. Die niedersächsische Landesregierung hat ein eigenes Hilfspaket von 25 Millionen Euro auf den Weg gebracht. „Das ist das richtige Zeichen“, sagte Hauptgeschäftsführer Balke. „Kredite helfen vielen Betrieben nicht mehr weiter – sie sind auf Zuschüsse angewiesen.“

Von Jens Heitmann