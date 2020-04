Versicherung aus Hannover verärgert Kunden mit Werbung im Stil von Rentenbescheiden

Hannover

Mindestens einmal im Jahr bekommen Arbeitnehmer Post von der Deutschen Rentenversicherung. Darin schlüsselt die Behörde auf, wie die Ruhestandsbezüge später einmal ausfallen könnten. Das Schreiben ist immer gleich aufgebaut: Auf der ersten Seite steht die Höhe der künftigen Rente infolge der „bislang erreichten Rentenanwartschaft nach heutigem Stand“, auf der zweiten Seite findet sich ein Kästchen mit den sogenannten Entgeltpunkten, die als Basis für die Berechnung der Rente dienen.

Als Johannes Neufeld kürzlich ein Schreiben der Hannoverschen Lebensversicherung öffnete, war der langjährige Kunde bereits beim ersten Blick irritiert: Schon vom Erscheinungsbild her wirkte der Brief wie eine Kopie des offiziellen Rentenbescheids aus Berlin. Die Versicherung verfolgte mit ihrer „Informationen zur Familienvorsorge 2020“ aber ein anderes Ziel: Sie wollte Reklame machen für den Abschluss einer Risikolebensversicherung.

Kunde ärgert sich nicht nur über Form

Doch nicht nur von der Form her orientierte sich die Hannoversche Leben an der Vorlage der Rentenversicherung – „auch der Inhalt erzeugt beim naiven Leser mit hoher Wahrscheinlichkeit den Eindruck, als seien die genannten Zahlen offiziell und individuell für ihn so feststehend“, findet Neufeld. So rechnet das Unternehmen konkret vor, welche Lücke in der Versorgung einer Familie klaffen könnte, wenn der Hauptverdiener plötzlich stirbt. „Dass es sich dabei nur um Beispiele, Annahmen und Vermutungen des Unternehmens handelt, wird erst beim genauen Durchlesen deutlich“, sagt Neufeld. „Das ist irreführende Werbung.“

Versicherung will ihre Werbung verändern

Diesen Vorwurf weist die Hannoversche Leben zurück. Das Unternehmen habe „keinesfalls beabsichtigt, Menschen mit dieser Werbung zu täuschen“, sagt eine Firmensprecherin. Die Gesellschaft habe auf die Bedeutung von Risikolebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherungen aufmerksam machen wollen. „Da es allerdings vereinzelte Beschwerden zu der Werbung gab, hat die Hannoversche das Layout unverzüglich geändert“, heißt es weiter. „Die Werbung wird in dieser Form nicht mehr verschickt.“

Von Jens Heitmann