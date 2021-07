Hannover

Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) wächst die Hoffnung auf eine Trendwende. Obwohl die Produktion in Stöcken und in den beiden polnischen Werken wegen des Chipmangels zuletzt mehrfach unterbrochen werden musste, ist das Unternehmen im ersten Halbjahr mit einem operativen Ergebnis von 87 Millionen Euro in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte VWN einen Verlust von 334 Millionen Euro verbucht. „Das war ein echter Kraftakt“, sagte Vorstandschef Carsten Intra am Donnerstag in Hannover. Auch mit Blick auf das Gesamtjahr stimme ihn der Verlauf der ersten sechs Monate positiv.

Bisher hatte VWN erst für 2022 wieder schwarze Zahlen angekündigt. Dass dieses Ziel für das Gesamtjahr womöglich schon früher erreicht werden könnte, liegt an der hohen Nachfrage. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres übergab das Unternehmen rund 95.000 Multivans und Transporter an Kunden – ein Plus von 54 Prozent. Beim Crafter stiegen die Auslieferungen um 43 Prozent auf etwa 35.000 Fahrzeuge. Der Caddy verkaufte sich knapp 50.000-mal. Den Rückgang um 4 Prozent führt VWN auf den Modellwechsel und den zwischenzeitlichen Stopp der Produktion zurück. Vom nur noch in Argentinien gebauten Pick-up Amarok wurden rund 24.000 Fahrzeuge ausgeliefert – ein Minus von 3 Prozent.

„Das war ein echter Kraftakt“: VWN-Chef Carsten Intra. Quelle: Tim Schaarschmidt

Hohe Investitionen in die Werke

Wegen der hohen Investitionen in den Umbau der Werke in Stöcken und im polnischen Poznan hatte die VW-Tochter ursprünglich für 2020 und 2021 Verluste einkalkuliert. Infolge der Corona-Krise sind diese im vergangenen Jahr höher ausgefallen als erwartet. Die Auslieferungen gingen um fast ein Viertel auf 372.000 Fahrzeuge zurück. Der Umsatz verringerte sich um knapp ein Fünftel auf 9,4 Milliarden Euro. Im operativen Geschäft stand ein Verlust von 454 Millionen Euro zu Buche; 2019 hatte VWN noch 510 Millionen Euro verdient.

Gewinn soll 2023 wieder Vorkrisenniveau erreichen

Im ersten Halbjahr 2021 hat der Umsatz um fast ein Fünftel auf 5,3 Milliarden Euro zugelegt. Bei VWN bleibt man dennoch vorsichtig. „Trotz des guten Ergebnisses bleibt die Situation weiter angespannt“, sagte Intra. Die Lage auf den Zuliefermärkten sei unsicher. Die Corona-Pandemie sei längst nicht besiegt. Zudem gebe es große Unterschiede auf den einzelnen Absatzmärkten. In einem HAZ-Interview hatte Intra kürzlich darauf hingewiesen, dass VWN auch erheblich in die Entwicklung neuer Fahrzeuge und den Umbau der Produktion investiere und darüber hinaus Belastungen durch sogenannte Lenkungsabgaben verkraften müsse, die aus der Überschreitung der CO-Abgaswerte resultieren. „2023 wollen wir wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit sein“, sagte der VWN-Chef.

Von Jens Heitmann