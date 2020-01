Telekom schließt jeden fünften Shop

Garbsen/Wunstorf

Die Deutsche Telekom will etwa jede fünfte ihrer Filialen schließen und damit rund 800 Stellen einsparen. In der Region Hannover sind davon die Telekom-Shops in Garbsen und Wunstorf betroffen. Das Geschäft in der Langen Straße in Wunstorf solle nach Möglichkeit an einen Franchise-Nehmer übergeben werden, sagte Telekom-Sprecher Georg von Wagner am Dienstag. In Garbsen gebe es ein Telekom-Partnergeschäft der Expert-Gruppe wenige Meter vom eigenen Shop entfernt. Die Filialen im Stadtgebiet von Hannover sollen erhalten bleiben.

Keine Kündigungen geplant

Bis Ende 2021 will der Konzern bundesweit 99 von 504 Telekom-Shops aufgeben. Die Pläne gelten nicht für die rund 600 Franchise-Nehmer oder Partnershops der Telekom. Das Verhalten der Kunden habe sich verändert, begründete der Bonner Konzern die Schließungen. Etliche Filialen hätten nicht mehr genügend Zulauf, viele Aktivitäten hätten sich ins Internet verlagert.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen bis zum Ende der Umstrukturierung ausgeschlossen sein. Stattdessen soll der Stellenabbau durch Abfindungen oder Altersteilzeit erreicht werden. Außerdem sollen Beschäftigte die Möglichkeit haben, einen anderen Arbeitsplatz im Konzern anzunehmen. Die Gewerkschaft Verdi, die daran beteiligt war, das neue Konzept möglichst „sozialverträglich“ zu gestalten, begrüßte die Einigung. Nach Angaben der Telekom werden weiterhin 86 Prozent der Kunden einen Telekom-Shop im Umkreis von 20 Kilometern haben.

Von Simon Benne