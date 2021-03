Hannover

Der Reifenhändler Delticom schreibt wieder schwarze Zahlen. Nachdem das Unternehmen 2019 wegen hoher Wertberichtigungen und Sanierungskosten einen Verlust von knapp 41 Millionen Euro verbucht hatte, erzielte es im vergangenen Jahr einen Überschuss von 6,9 Millionen Euro. Damit sei es „in einem coronabedingt schwierigen Marktumfeld gelungen, ein Jahr früher als in der Sanierungsplanung vorgesehen zu einem positiven Konzernergebnis zurückzukehren“, teilte Delticom am Freitag in Hannover mit.

Zurück zu den Wurzeln

Delticom ist mit Marken wie Reifendirekt.de und Motorradreifen.de zu Europas größtem Onlinereifenhändler aufgestiegen. Zu diesen Wurzeln will das Unternehmen zurückkehren, nachdem der Ausflug in andere Geschäftsfelder der Firma Verluste eingebracht hat. Die Einstellung unprofitabler Geschäftsbereiche habe zu einem Umsatzrückgang von rund 30 Millionen Euro geführt, hieß es. Im Kerngeschäft blieben die Erlöse wegen Einsparungen im Marketing sowie „Preisanpassungen“ um 9 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt schrumpfte der Umsatz des Unternehmens um 13,5 Prozent auf etwa 541 Millionen Euro.

Firma will profitabler werden

Delticom habe den Weg für einen „nachhaltig profitablen Wachstumskurs“ im Kerngeschäft mit Reifen in Europa geebnet“, hieß es. Die Aktionäre sollen dennoch keine Dividende erhalten. „Dieser Beschluss geht mit der klaren Zielsetzung einher, die Liquiditäts- und Ertragskraft (...) zu stärken.“ Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 550 und 590 Millionen Euro und einem operativen Ergebnis (Ebitda) zwischen 16 bis 20 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann