Hannover: Raphaël Zaccardi wird neuer Ricoh-Deutschland-Chef

Hannover

Der Bürotechnikspezialist Ricoh bekommt einen neuen Deutschland-Chef. Der bisher für das Geschäft in Nord- und Mitteleuropa verantwortliche Manager Raphaël Zaccardi werde ab April 2021 die Position von Niculae Cantuniar übernehmen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Über die Gründe für den Wechsel an der Spitze der deutschen Tochter, die ihre Zentrale in Hannover hat, schweigt der japanische Konzern.

Niculae Cantuniar verlässt Ricoh Quelle: Anja Schneemann

Cantuniar sei „eine sehr geschätzte Führungspersönlichkeit“, erklärte der Europa-Chef von Ricoh, David Mills. Der Manager habe die deutsche Tochter seit 2015 „sehr erfolgreich geführt“. Sein Nachfolger Zaccardi ist Franzose und seit 35 Jahren bei Ricoh. Vor seinem Aufstieg an die Spitze des Nord- und Mitteleuropa-Geschäfts war er unter anderem Chef der Landesgesellschaften in der Schweiz und in den Niederlanden.

Ricoh beschäftigt in Hannover 900 Mitarbeiter

Die Wurzeln von Ricoh in Hannover reichen bis ins Jahr 1966 zurück. 2007 hat der Konzern hier mehrere Tochtergesellschaften zusammengefasst und beschäftigt in der Zen­trale an der Vahrenwalder Straße in Verwaltung, Vertrieb und Service-Geschäft rund 900 der deutschlandweit 2400 Mitarbeiter. Der Umsatz in Deutschland lag zuletzt bei rund 500 Millionen Euro, der Überschuss bei 10 Millionen Euro.

Lange hat sich Ricoh als Dienstleister für Drucker und Kopierer verstanden – heute definiert man sich als „Anbieter von Technologie für die Transformation von Geschäftsprozessen und Informationsmanagement“. Nach einer schmerzhaften Restrukturierung vor vier Jahren, die Hunderte Arbeitsplätze kostete, sah Cantuniar das Unternehmen zuletzt wieder auf dem richtigen Kurs. „Es geht uns gut“, sagte er im Dezember.

Von Jens Heitmann