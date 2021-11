Hannover

Die Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) schreibt wieder schwarze Zahlen. In den ersten neun Monaten dieses Jahres hat das Geldinstitut nach Steuern einen Konzerngewinn von 122 Millionen Euro erzielt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte es noch einen Verlust von 70 Millionen Euro verbucht.

„Nachdem die wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Corona-Pandemie in vielen Branchen eingeschränkt waren, profitieren wir nun von der gesamtwirtschaftlichen Erholung“, sagte am Donnerstag der scheidende Vorstandschef Thomas Bürkle, der Endes des Jahres in den Ruhestand geht. Auch für das Gesamtjahr rechne er mit einem positiven Ergebnis.

Der wesentliche Grund für die Rückkehr in die Gewinnzone ist die gesunkene Risikovorsorge. Nachdem die Nord/LB in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres für ihr Kreditgeschäft eine Rücklage in Höhe von 275 Millionen Euro gebildet hatte, konnte sie von Januar bis September 2021 von dieser Position 42 Millionen Euro wieder auflösen. Insgesamt beträgt die Risikovorsorge 926 Millionen Euro. „Die jüngsten Entwicklungen zeigen aber auch, dass die Pandemie noch immer nicht ausgestanden ist“, sagte Bürkle. „Von daher war es richtig, dass wir gleich zu Beginn mit einer defensiven Risikopolitik reagiert haben.“

Bank kommt beim Umbau voran

Fortschritte gibt es auch bei der Verkleinerung der Landesbank. Nach dem Willen ihrer Träger muss die Nord/LB ihre Bilanzsumme bis zum Jahr 2024 von ursprünglich 147 auf 95 Milliarden Euro verringern. Das Personal soll von in der Spitze 6300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 2800 bis 3000 Beschäftigte reduziert werden. Derzeit seien es noch rund 4400 Beschäftigte, hieß es. Die Bilanzsumme des Konzerns sei bis Ende September auf knapp 117 Milliarden Euro gesunken – ein Minus von etwa 8 Prozent im Vergleich zu Ende 2020. Bis 2024 wolle die Bank eine Eigenkapitalrendite von 7,5 Prozent erzielen, hatte Bürkle kürzlich in einem HAZ-Interview gesagt.

„Nachdem die wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Corona-Pandemie in vielen Branchen eingeschränkt waren, profitieren wir nun von der gesamtwirtschaftlichen Erholung“: Der scheidende Nord/LB-Chef Thomas Bürkle. Er geht am Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Jörg Frischholz. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Wie die gesamte Finanzbranche leidet auch die Nord/LB unter der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres ging der Zinsüberschuss – also die Spanne zwischen den Zinsen, die ein Geldhaus Anlegern zahlt, und den Zinsen, die es von seinen Schuldnern verlangt – um rund 15 Prozent auf 651 Millionen Euro zurück.

Weniger Garantien des Landes

Bei den Provisionen fiel bis Ende September ein Überschuss von etwa 32 Millionen Euro an, nach einem Minus von 30 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Möglich wurde dies, weil die Bank inzwischen weniger Gebühren für die Abschirmung gegen Kreditrisiken bei Schiffen und Flugzeugen durch das Land zahlen muss. Diese Garantien des Landes sind ein Teil des milliardenschweren Hilfspakets, mit dem die Träger die Abwicklung des Instituts verhindert haben, nachdem es durch marode Schiffskredite in Schieflage geraten war. Inzwischen habe die Nord/LB erste Garantien kündigen können, weil sich das Risiko verringert habe, hieß es.

Für die Landesregierung sind die Bilanzzahlen für die ersten neun Monate ein Beleg dafür, dass die Ende 2019 eingeleitete Neuausrichtung der Nord/LB erfolgreich ist. „Die Bank steht stabil da“, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), der auch Vorsitzender des Aufsichtsrats ist. „Das zeigt, dass der Businessplan für eine schlanke Nord/LB funktioniert.“ Niedersachsen hat sich 2019 mit einer Kapitalerhöhung von 1,5 Milliarden Euro und mit einer Entlastung in Höhe von 800 Millionen Euro durch Garantien sowie die Übernahme von Beteiligungen an der Rettung der Landesbank beteiligt.

Von Jens Heitmann