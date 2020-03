Nach dem deutlichen Zuwachs der vergangenen zwei Handelstage hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder nachgegeben. An der Börse wartet man nun auf die jüngsten Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Analysten erwarten eine dramatische Zunahme.